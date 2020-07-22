На горизонте августа риски по рублю смещены в сторону ослабления
Накануне российская валюта продолжала двигаться в тренде прочих валют развивающихся стран, закрепляясь на комфортных уровнях. В моменте рубль торгуется немногим ниже отметки 71 в паре с долларом и остается вблизи 81.5 в паре с евро. Аппетит к риску на старте торгов сегодня в целом нейтральный, поэтому рубль попытается остаться на текущих относительно комфортных уровнях. Дополнительную поддержку рублю оказывает комфортная ситуация на нефтяном рынке. Контракты на Brent, хотя и несколько скорректировались после данных о росте запасов сырой нефти в США, остаются выше отметки 44 долл./бар. Локальными факторами поддержки выступают приближение пика налогового периода и вероятная конвертация валютной выручки Газпромом и Лукойлом для выплаты дивидендов.
Тем не менее, на наш взгляд, пространство для дальнейшего укрепления рубля весьма ограничено, а на горизонте августа риски по рублю смещены в сторону ослабления. Сегодня состоятся очередные аукционы ОФЗ. Минфин предложит классические бумаги с погашением в 2027 году и облигации с индексируемым номиналом, погашение которых состоится в 2028 году. С учетом предстоящего заседания Банка России, на котором регулятор, вероятно, снизит ставку на 25 бп., спрос на сегодняшних аукционах ОФЗ может оказаться неплохим. Несмотря на это, аукционы по-прежнему вряд ли окажут значимую поддержку российской валюте.
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