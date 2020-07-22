Минфин будет ограничивать расходы в этом году, чтобы избежать их сильного снижения в 2021-м
Минфин вчера прояснил свою политику в области бюджетных расходов на ближайшие годы. Значительный рост расходов, который ожидается по итогам 2020 г., будет носить только разовый характер: заместитель министра финансов недавно сообщил об ожидаемом росте расходов на 26% г/г до 23 трлн руб., однако даже наш более умеренный прогноз, который предусматривает рост расходов бюджета всего на 13% г/г до 20,6 трлн руб., означает, что годовой рост расходов достигнет самых высоких темпов с 2012 г. Тем не менее, в 2021 г, как ожидается, расходы снизятся до 19,8 трлн руб., что на 4% ниже наших ожиданий на 2020 г. и на 14% ниже прогноза Минфина (23 трлн.)
Снижение бюджетных расходов на 14% г/ г может оказаться слишком серьезным шоком для экономики, и мы по —прежнему считаем, что Минфин будет пытаться ограничить расходы в этом году, чтобы избежать слишком сильного их снижения в 2021 г. В то же самое время, ужесточение расходов нам представляется неизбежным и соответствует нашему пониманию, что правительство предпочитает более жесткую бюджетную политику. Ожидаемое ужесточение неоднозначно: с одной стороны, оно указывает на намерение правительства подготовить экономику к низким ценам на энергоносители, что, судя по всему, неизбежно в долгосрочной перспективе. С другой стороны, это приведет к усилению дефляционных рисков и будет оказывать дополнительное давление на монетарную политику в ближайшие годы.
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