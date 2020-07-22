QIWI (QIWI US, ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) представила предварительные финансовые результаты за 2К20. По ожиданиям компании, совокупная чистая выручка будет находиться в диапазоне 6,6 —6,9 млрд руб., выручка сегмента платежных сервисов, вероятно, составит 5,3-5,4 млрд руб. Скорректированная EBITDA ожидается в диапазоне 3,5-4,0 млрд руб. при рентабельности EBITDA на уровне 54-59% против 37% в 1К20.

Объявленные цифры предусматривают рост выручки сегмента платежных сервисов на 2-5% г/г в 2К20, главным образом, на фоне повышения доходности в связи с изменениями в продуктовом миксе, тогда как объемы платежей немного снизились на фоне пандемии. Как заметила QIWI, букмекерский бизнес пострадал от отмены крупнейших спортивных событий, снижение выручки в сегменте денежных переводов было связано с сокращением потоков выручки в сегменте самозанятых, на сегмент финансовых сервисов негативно повлияло временного закрытие партнеров в розничной торговле. Ускорение роста прочей выручки до 200%+, главным образом, связано со значительным однократным ростом в сегменте Рокетбанка в связи с отменой программы лояльности в рамках процесса свертывания бизнеса Рокетбанка.

В результате QIWI ожидает сильный рост совокупной чистой выручки на 18 —23% г/г в 2К20, несмотря на очень сложную ситуацию на рынке в связи с карантинными мерами. По итогам 1П20 выручка платежных сервисов, вероятно, вырастет на 7% г/г, тогда как рост совокупной чистой выручки составит 19% г/г (исходя из средних значений прогнозного диапазона за 2К20), опередив, таким образом, прогноз роста компании на 2020 г., который предусматривает изменение выручки платежных сервисов на —3-+5% г/г и рост совокупной чистой выручки на 3-13% г/г. Повышение рентабельности EBITDA должно отражать позитивный эффект от свертывания бизнеса Рокетбанка и продажу проекта “Совесть”.

Мы считаем, что результаты могут вселить оптимизм в инвесторов QIWI, так как финансовые результаты за 1П20, вероятно, будут выше ожиданий (текущий консенсус-прогноз агентства BBG на весь 2020 год предусматривает рост выручки на 1,4% г/г при рентабельности EBITDA 42,7%). Мы считаем, что у компании есть потенциал для повышения своего годового прогноза, если рынок цифровых платежей покажет хорошие темпы восстановления в 3К20.