На сегодняшних аукционах Минфин предлагает лишь один выпуск с фиксированной ставкой купона (7-летние ОФЗ 26232 с YTM 5,42%) в объеме 90,6 млрд руб. (доступный к размещению остаток выпуска).

Также предлагаются и бумаги инфляционного 6,5-летнего выпуска 52002 в объеме 29,4 млрд руб. (весь остаток), которые традиционно находят некоторый интерес лишь среди узкого круга инвесторов (что

обусловлено отсутствием потенциала для роста инфляции и низкой ставкой купона).

За прошедшую неделю с предшествующего аукционного дня (когда Минфину удалось реализовать 10-летние бумаги 26228 в объеме 23 млрд руб., предложив премию 5 б.п. к уровням доходностей на вторичном рынке) доходности на рынке ОФЗ снизились еще на 3-8 б.п. При этом доходность 26228 опустилась до YTM 5,75% (против отсечки на аукционе YTM 5,84%). В сегменте GEM рынок ОФЗ продолжает вести себя нетипично: при самых низких доходностях и ослаблении (хоть и умеренном) рубля длинные бумаги продолжают демонстрировать положительную ценовую динамику (тогда как в локальных долгах GEM с близким уровнем доходностей наблюдается консолидация). Это свидетельствует о том, что основными покупателями ОФЗ остаются локальные участники (которые из-за повышенного кредитного риска предпочитают госдолг в условиях

улучшающейся ситуации с рублевой ликвидностью).

Учитывая то обстоятельство, что потенциала для снижения ключевой ставки ЦБ РФ ниже 4% сейчас практически нет, а доходности длинных ОФЗ уже предполагают ставку на уровне 4% как свершившийся факт

(госдолг Индии является хорошим примером для сопоставления), мы считаем, что ОФЗ не имеют спекулятивной привлекательности.

Однако участие в аукционах может иметь интерес для получения премии (5 б.п.), которую Минфин в последнее время готов предоставлять. Кроме того, снижение ставки в эту пятницу на заседании ЦБ РФ на 50 б.п. может привести к появлению ожиданий у некоторых участников по ставке ниже 4% на конец года (и подтолкнуть цены на ОФЗ вверх).