На текущий момент основную долю американского рынка IPO занимают компании из сектора здравоохранения и технологической отрасли. При этом значительное количество удачных размещений в США в основном обусловлено благоприятной рыночной конъюнктурой, что отражается в динамике американских фондовых индексов, в частности, NASDAQ Composite, который уже несколько раз за последние месяцы обновлял исторический максимум. Кроме того, инвесторы проявляют повышенный интерес к акциям быстрорастущих компаний, которые предлагают различные облачные решения, в числе которых nCino, Agora, ZoomInfo и др.

В среду, 22 июля 2020 года состоится одно из самых ожидаемых IPO этого лета.

Jamf Holding Corp. – американский разработчик облачной платформы для управления различными устройствами Apple. Компания помогает организациям, больницам, школам и правительственным учреждениям подключать, удаленно управлять и обеспечивать защиту устройств Apple на основе облачных технологий. С помощью программного обеспечения Jamf полностью новые устройства Apple могут быть настроены и персонализированы при первом включении. На конец июня 2020 года Jamf обслуживала 17 млн устройств Apple в более чем 100 странах и имела 40 тысяч клиентов, в числе которых такие крупные компании, как IBM и SAP SE.

По итогам I квартала 2020 года выручка Jamf увеличилась на 36,9% г/г до $60,4 млн на фоне расширения клиентской базы и роста спроса на продукты компании со стороны действующих клиентов. Благодаря этому, а также сокращению некоторых статей расходов чистый убыток за аналогичный период снизился на 8% г/г до $8,3 млн. Кроме того, уменьшение чистого убытка наблюдалось и в 2019 году на 10% г/г до $32,6 млн.

Изначально компания планировала привлечь около $288 млн. Однако андеррайтеры дважды повышали цену размещения, и на сегодня объем привлечения увеличен до $468 млн. В свою очередь, главными андеррайтерами эмитента выступают Goldman Sachs, J.P. Morgan и BofA Securities. Примечательно, что средняя доходность двенадцати последних IPO Goldman Sachs, в которых американский банк являлся андеррайтером, составляет около 83-84%.