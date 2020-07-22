Рост евро и падение спроса на доллары: ожидание действий ЕЦБ
Сегодня курс единой европейской валюты к доллару США вышел на важный технический и психологический уровень 1.15, максимум за последние два года.
Если посмотреть на график евро за последние 15 лет, то будет виден широкий нисходящий тренд с верхней границей в районе 1.6 и нижней на уровне 1.03-1.06. Любопытно, что фазы роста и снижения евро укладываются во временной диапазон 1.5-2 года.
Последнее снижение с 1.25 до 1.06 длилось два года, было самым низковолатильным и медленным. Резкие движения наблюдались весной, когда возник большой спрос на доллары из-за обвала на фондовых рынках.
ФРС США начала предоставлять доллары по своп линиям другим центральным банкам, Европейский ЦБ взял около 143 млрд долларов. Постепенно ситуация стабилизировалась и объем свопов ЕЦБ упал до 16 млрд, что как раз и говорит о падении спроса на доллары США.
Поэтому начал расти курс евро. Теперь пара евро-доллар идет к верхней линии большого нисходящего тренда, в район 1.1750. Думаю, что именно там следует ожидать более активных действий по монетарному стимулированию со стороны ЕЦБ.
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