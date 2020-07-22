В середине недели российский рынок акций удерживает позиции выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Мини-ралли в сырьевых активах приободрило покупателей, однако важно отметить, что оно опирается не столько на фундаментальный позитив, которого пока откровенно немного, сколько на дискретное ослабление американской валюты.

С начала недели индекс доллара США (DXY) потерял больше 1 пункта и в настоящее время формируется вблизи отметки 95. Одним из факторов, который оказал давление на доллар, стало резкое укрепление единой европейской валюты — пара евро/доллар взлетела выше уровня 1,1500 после новостей о плане восстановления ЕС на 750 млрд евро.

При этом в новостном фоне в эти дни отсутствует явный негатив как в плоскости отношений США и Китая, так и на вирусном «фронте». Больше того, рыночный оптимизм был поддержан потоком новостей об успешных испытаниях вакцины против COVID-19. Отчетности компаний на рынке США между тем выходят в среднем чуть лучше рыночных ожиданий (что, впрочем, не отменяет прогноза худших квартальных результатов с 2008 года), а президент США Дональд Трамп, по словам главы американского Минфина Стивена Мнучина, намерен изыскать дополнительный $1 трлн для поддержки национальной экономики.

По нашему мнению, в ближайшее время мы будем наблюдать затухание повышательного импульса в рисковых активах. В текущих условиях, когда активный рост заболеваемости коронавирусом в мире продолжается, а тлеющая напряженность между США и КНР может в проявить себя в любой момент, у многих инвесторов возникает желание зафиксировать прибыль. Также мы ожидаем возвращения американской валюты к усилению своих позиций, что в свою очередь способно оказать тормозящее воздействие на котировки сырьевых товаров и активов EM.

Локально на настроения инвесторов до конца недели может повлиять статистика — августовский индекс потребительского климата Германии (Gfk), недельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США, а также первые PMIs в производстве и секторе услуг Германии, еврозоны, США за июль.

По нашим оценкам, к концу недели индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2770-2840 пунктов.