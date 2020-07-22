После бурного ралли в акциях технологического сектора, которое мы наблюдали в понедельник, вполне логично было бы увидеть и процесс фиксации прибыли. Собственно именно это вчера и случилось. Мировые спекулянты не стали дожидаться, да, собственно, наверное, не сильно то и надеялись на продолжение роста и решили зафиксировать прибыль, полученную накануне. В итоге, все FAANGовцы, а за ними и большинство акций технологического сектора ушли в красную зону и закрылись с потерями в 1 — 2 процента. Это, конечно же, совершенно не катастрофично и привело лишь к тому, что удалось чуть-чуть выпустить пар из явно перегретого индекса NASDAQ.

Однако фиксация прибыли в акциях технологического сектора с лихвой компенсировалась наличием около рыночных позитивных новостей, которые, в конечном счете, привели к достаточно уверенному спросу на акции энергетических и промышленных компаний, а также на акции крупнейших банков. Благодаря этому старшие товарищи индекса NASDAQ — индексы Dow Jones и S&P500 смогли завершить день на зеленой территории и, хоть и немного, но все же прибавили в цене.

Однако общая картина все же остается нейтральной. Спекулянты стараются вовсю и пытаются как можно сильней раскачать рынок, и иногда им это удается. Но все же это локальные игры, которые несильно влияют на общую картину.

Явно позитивным моментом вчерашнего дня является реакция инвесторов на выходящую квартальную отчетность компаний. Если на прошедшей неделе эта реакция была скорее негативной, и даже сильная отчетность не вызывала у участников рынка каких-либо положительных эмоций, то вчера фактически по всем знаковым компаниям — таким как Coca-Cola (KO, +2,34%), Phillip Morris (PM, +4,16%) и даже Lockheed Martin (LMT, +2,62%) — реакция инвесторов была однозначно позитивной и это, естественно, поддерживало на рынке общий бычий настрой.

Из отдельных акций стоит сейчас обратить внимание на акции одного из лидеров технологического сектора производителя микрочипов компанию Micron Technology (MU, +0,61%). Эта компания и так всегда находится в поле зрения и аналитиков, и инвесторов благодаря своему большому потенциалу роста (вплоть до 100 долларов за акцию!) и благоприятным прогнозам развития рынка. Но, судя по всему, акции компании готовятся по крайней мере к небольшому ралли. В настоящий момент мы наблюдаем консолидацию этих акций вблизи верхней границы ценового коридора 49 — 52 доллара. И по всем признакам готовится пробой этого уровня сопротивления и тогда возможен достаточно резкий рост по крайней мере к следующему уровню, расположенному на 15% выше в районе 60 долларов за акцию.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже во вторник было заключено 624 тысячи сделок с акциями 1 203 эмитентов на общую сумму более 823 миллионов долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 22 ИЮЛЯ

Рынок раскачивается на волнах — вверх, вниз, вверх и опять вниз. К счастью, волны пока незначительные и движения укладываются максимум в несколько процентов. И это относится не только к самим «фондовым играм», но и к общей обстановке в целом.

Если вчера все радовались результативному завершению встречи в верхах лидеров европейских стран, то сегодня все поголовно огорчаются из-за усиления напряженности в американо-китайских отношениях. Последние обострились вчера вечером после того как Китай заявил о закрытии своего Генерального консульства в Хьюстоне. Казалось бы, это чисто политическая новость, но… она тут же нашла свое отражение на финансовых рынках — доллар начал слабеть по отношению к ведущим мировым валютам, а золото продолжило свой рост ускоренными темпами.

Мировые фондовые рынки на этом фоне чувствуют себя не вполне уверенно и на всякий случай ушли в небольшой минус. Пока действительно небольшой.

А день сегодня предстоит очень тяжелый. Во-первых, после нескольких выходных дней вновь начнут публиковаться макроданные. Сегодня — это данные о продажах домов на вторичном рынке. В принципе, отсюда ничего страшного прилететь не должно — прогноз аналитиков вполне благоприятен. Но все же иногда рынок недвижимости преподносит сюрпризы и, к сожалению, не всегда приятные. Так что в любом случае на эту информацию, которая появится в 17-00 мск надо обратить более пристальное внимание.

Плюс к этому, как обычно по средам, в 17-30 мск появятся данные о запасах сырой нефти. И здесь по идее должно быть все хорошо, так как консенсус прогноз аналитиков говорит, что мы должны увидеть очередное сокращение запасов черного золота более чем на 2 млн. баррелей. Вроде бы все должно быть ОК, но глядя на текущие котировки нефти, которые снижаются более чем на 1% ко вчерашнему закрытию, как-то в надежность этого прогноза не сильно верится.

Ну и, наконец, главное событие сегодняшнего дня произойдет уже после окончания торгов. Именно после финального гонга на свет появится квартальная отчетность двух супер звезд фондового рынка — от компании Microsoft (MSFT) и от компании Tesla (TSLA). И если с первой все понятно, и никто ничего плохого от триллионера не ждет — здесь все чудесно и супер надежно, то от Теслы ждут чего угодно. И это касается не только ожиданий рядовых участников рынка. Даже многие аналитики расходятся во мнении, что мы увидим — прибыль или убыток. И поэтому прогнозы весьма и весьма противоречивы, а результат — совершенно непредсказуем. И единственно, что можно сейчас сказать, так это то, что скорее всего будет очень сильное движение. А весь вопрос — куда? Об ожидаемой взрывной волатильности сразу после выхода отчетности свидетельствует и стоимость опционов. Так, опционная стратегия СТРЭДДЛ, которая дает покупателю право как купить, так и продать акции компании по текущей цене, стоит сейчас более 220 долларов на акцию. То есть предполагается, что после выхода отчетности цена Tesla может измениться в любую сторону почти на 15% (напомним, текущая цена акций Tesla — 1568 долларов). Так что вечернее шоу в этих акциях нам точно гарантировано.

Ну, а в целом, скорее всего, сегодня мы увидим слабые продажи по всему фронту бумаг и снижение индексов от 0,5 до 1 процента.