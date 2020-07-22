Вчера перед началом американской торговой сессии котировки драгоценных металлов стремительно росли. Цена золота превысила $1 840 за унцию, котировки серебра вплотную приблизились к $21 за унцию. Сегодня утром резкому подорожанию обоих металлов способствовал уже инвестиционный спрос из Азии. Золото протестировало отметку $1 865 за унцию и на момент написания данного обзора торгуется около $1 860 за унцию, цена серебра превысила $22,5 за унцию.

Драгоценные металлы дорожают на фоне ослабления доллара и укрепления евро после того, как был одобрен пакет фискальных мер поддержки экономики ЕС на 750 млрд евро. Напомним, что этот пакет предполагает 390 млрд евро безвозмездных бюджетных трансферов в виде грантов, остальное финансирование будет предоставляться в виде льготных кредитов. При этом вся программа будет профинансирована за счет выпуска совместных облигаций ЕС; они будут погашаться из бюджета ЕС за счет общеевропейских налогов. На этом информационном фоне резко повысился спрос на "защитные активы", которые потенциально могут давать более высокую доходность. По итогам вчерашнего дня биржевые фонды увеличили вложения в золото на 0,4%, в серебро — на 0,5%; при этом совокупные позиции ETF в золоте почти достигли 105,8 млн унций, в серебре — 836,6 млн унций.

Сегодня не ожидается большого потока макростатистики и не запланированы выступления представителей ФРС США, т. к. начался "период тишины" в преддверии заседания Федрезерва, которое пройдет 28-29 июля. Мы полагаем, что цены на драгметаллы консолидируются на более низких уровнях, золото останется в диапазоне $1 850-1 870 за унцию, серебро, возможно, вернется к отметке $21 за унцию.

Котировки цветных металлов по-прежнему высокие

Спрос на рискованные активы вчера привел к росту цен на весь спектр цветных металлов. Сегодня утром трехмесячные форвардные контракты на медь торговались на уровне $6 560 за тонну, на цинк — $2 240 за тонну, на свинец — $1 830 за тонну.

Из важных статистических отчетов по рынку отметим публикацию данных по рынку меди за январь — апрель 2020 года от Международной исследовательской группы по меди (ICSG). Статистика показывает, что апрель стал первым месяцем, когда было зафиксировано существенное снижение добычи меди в связи с карантином из-за эпидемии COVID-19 в странах Латинской Америки: совокупная добыча сократилась на 3,5%, в Перу она упала на 33%. Благодаря сокращению предложения по итогам четырех месяцев 2020 года глобальный рынок рафинированной меди оказался более сбалансированным с незначительным профицитом в размере 59 тыс. тонн.

Статистика по рынкам цинка и свинца за январь — май 2020 года также свидетельствует об их стабилизации. По данным Международной исследовательской группы по свинцу и цинку (ILZSG), профицит на рынке цинка с января по май составил 241 тыс. тонн. При этом совокупный спрос снизился на 4,8%, а предложение в апреле — мае было стабильным. На рынке свинца профицит за 5М20 составил 12 тыс. т, причем в апреле — мае были заметны тенденции к восстановлению спроса на этот металл.