Акции Сбербанка готовятся к прорыву выше
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Qiwi (+9,13%) и акции М. Видео (+3,57%). Обыкновенные акции Сбербанка прибавили менее 0,1%. В лидерах снижения были котировки Аэрофлота (-1,53%) и бумаги ММК (-1,48%).
Акции Qiwi в среду восстанавливались после падения накануне. Бумаги поддерживали новости об отмене вторичного публичного размещения.
Обыкновенные акции Сбербанка в рамках среднесрочного повышения поднялись в район июньского пика 223,15 руб. (также верхняя полоса Боллинджера недельного графика), у которого приостановили рост. ADX дневного и недельного графиков указывает на преобладание восходящего тренда и не исключает скорого обновления максимума с последующим движением в район 228-235 руб. Благоприятный сигнал подтвердится при способности удержаться выше сопротивления 220 руб., в то время как падение ниже 210 руб. укажет на риски коррекции в район 200,50 руб., где будет решаться судьба среднесрочного тренда.
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