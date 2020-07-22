Прогноз результатов НЛМК за II квартал по МСФО: чистая прибыль выросла на 2% к/к
23 июля НЛМК представит финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2020 г.
Согласно нашим расчетам, выручка компании сократится на 5% к/к до $2 341 млн из-за снижения цен на сталь, что было отчасти нивелировано ростом объема продаж металлопродукции на 2% к/к после завершения ремонтных работ на липецкой площадке в четвертом квартале 2019 г. EBITDA компании, по нашим прогнозам, снизится на 3% к/к до $574 млн из-за падения выручки, при этом положительный эффект оказало ослабление рубля к доллару: средний курс вырос с 66 до 72 руб./$ во втором квартале. Мы прогнозируем рост чистой прибыли на 2% к/к до $296 млн.
Таким образом, мы ожидаем достаточно хорошую отчетность от компании на фоне слабой рыночной конъюнктуры. Мы полагаем, что результаты НЛМК как по итогам второго квартала, так и по итогам всего года, будут лучше других представителей сектора из-за низкой базы 2019 г., когда компания проводила масштабные ремонтные работы.
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