Оснований для возобновления притока капитала на российский рынок акций пока недостаточно
В среду высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Лучше рынка выглядел Полюс (PLZL, +3.1%), акции которого наравне с золотом играют роль «защитного актива» в периоды макроэкономической неопределенности. Обыкновенные акции АФК Система (AFKS) подорожали на 1.8%, МосБиржи (MOEX) и Газпром нефти (SIBN) – на 1.2%, НЛМК (NLMK) – на 1.1%, Магнита (MGNT) – на 1.0%. Инвесторы на рынках в целом настроены сравнительно оптимистично после одобрения ЕС нового пакета мер поддержки экономики и в ожидании аналогичных мер от США.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подорожали на 9.2%, Селигдара (SELG) – на 4.5%, Рязаньэнергосбыта (RZSB) – на 3.3%, М.Видео (MVID) – на 3.2%.
Фондовые индексы США повысились на 0.2% — 0.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским индексам наблюдаются разнонаправленные изменения..
С позиций технического анализа, консолидация по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. Ослабление доллара США на мировом валютном рынке может способствовать повышению интереса инвесторов к активам на развивающихся рынках, но оснований для возобновления притока капитала на российский рынок акций пока недостаточно. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 71.0 по паре доллар-рубль.
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