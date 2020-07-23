К середине недели активность покупателей на мировых рынках несколько снизилась, что можно объяснить фиксацией прибыли по длинным позициям на европейских площадка после роста в понедельник и вторник.

Однако основное внимание инвесторы продолжают уделять позитивным новостям и факторам, игнорируя риски. После принятия бюджета и утверждения внебюджетного фонда восстановления в Европе, игроки ожидают подвижек по новому пакету помощи в США и тем мерам, которые он будет включать. Данный фактор поддерживает спрос на риск, что выражается в росте широкого спектра активов и ослаблении доллара.

Однако остаются риски, которые в ближайшее время инвесторам придется учесть. Так, продолжается активное распространение коронавируса, которое затрагивает не только развивающиеся страны, влиянием на экономику которых рынки игнорировали, но и США, где в ближайшее время данный фактор начнет проявляться в макроэкономической статистике. В частности, влияние пандемии мы можем увидеть уже в пятничных предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг США за июль, которые могут оказаться хуже ожиданий в связи с восстановлением в некоторых штатах карантинных ограничений.

Также инвесторам не стоит забывать и о росте напряженности в отношениях между США и Китаем, где дошло до возможного взаимного закрытия консульств и заявлений о необходимости пересмотра политики США по отношению к Поднебесной. Учитывая же сложности в реализации первой фазы торгового соглашения между странами, существуют риски восстановления в США тарифов на китайскую продукцию. Это, станет существенным фактором для мировой торговли и, соответственно окажет негативное влияние на темпы восстановления мировой экономики, что придется учитывать инвесторам.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные. Основным фактором здесь выступает снижение в Азии, где основные площадки теряют в пределах 0,8%. При этом фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней закрытия предыдущего дня. На рынке энергоносителей сегодня с утра также наметилось боковое движение, что позволяет ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent удерживать позиции в районе 44,4 доллара за баррель.

Несмотря на такой фон сегодня в начале сессии покупки в российских акциях могут преобладать, чему поспособствуют текущие уровни в ценах на нефть. Это позволит индексу МосБижи в начале дня закрепиться выше уровней закрытия среды. Однако в дальнейшем он может уйти на отрицательную территорию на ухудшении внешней конъюнктуры. При этом в ходе торгов ожидаем сохранения рынком позиций в диапазоне 2800-2850 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в начале сессии ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам. Стабилизация рынка энергоносителей на относительно высоких уровнях и укрепление валют развивающихся стран сегодня утром поддержат рубль, однако этого может оказаться недостаточно для его восстановления. Более того, в дальнейшем продажи в рубле могут вновь активизироваться, что приведет к его снижению. Отметим, что в ходе сессии ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в рамках нижней половины диапазона 70-75 рублей.