Российский рынок акций вчера вырос на не очень хорошем фоне, что мы рассматриваем как позитивный сигнал и усиление намерений выйти из двухмесячного боковика 2700-2810 пунктов по Индексу Мосбиржи вверх.

Сегодня предстоит еще один непростой день. Внешний фон пока нейтральный: американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия. Правда, нефть ушла выше 44 долларов за баррель.

Пока все говорит о том, что откроемся мы в районе нуля. Но вот сможет ли российский рынок акций продолжить восходящую динамику – это пока остается вопросом. Внутренних фундаментальных поводов для роста нет, но в отдельных бумагах могут сработать технические факторы, которые и вытащат рынок вверх.

В частности, Сбербанк взял курс на сопротивление в районе 222 руб, пробил важный уровень 5000 тыс «Лукойл» и также вполне может уйти вверх. Наконец, над сопротивлением оказались акции ВТБ и тоже могут продолжить реализовывать 25-процентный технический потенциал роста.

Но для всего этого нужна внешняя поддержка, хотя бы слабый, но рост западных индикаторов.

После мощного рынка слабо корректируется золото и серебро. Вслед на ними сегодня с утра в отрицательную зону уйдут акции золотодобывающих компаний, бывшими лидерами вчера. На просадках их можно осторожно докупать, поскольку ждем возобновления роста золота и обновления им исторических рекордов.

Нефть вчера на удивление стойко перенесла сообщение Минэнерго США о росте запасов на 4,9 млн баррелей при ожиданиях снижения на 2,1 млн. Более того, среднесуточная добыча нефти в Штатах за отчетную неделю возросла на 0,1 до 11,1 млн баррелей.

Однако у «черного золота», как и других сырьевых товаров, есть другой драйвер роста – это сильное снижение курса доллара к мировым валютам в последние дни. Сегодня пара евро-доллар потихоньку подкрадывается снизу вверх к отметке 1,16. Трудно сказать, где будет остановка пары. Быть может, она случиться на первой цели роста – отметки 1,2.

Ослабление доллара к корзине валют и подорожавшая нефть, практически не влияет на рубль, который вчера остался около отметки 71. Вероятно, поток валюты со стороны экспортеров, готовящихся к выплатам налогов и дивидендов, поиссяк.

Данная ситуация наводит на мысль, что при ухудшении внешнего фона падение рубля будет стремительным. Однако это произойдет не сегодня. Пока мы ожидаем попыток небольшого укрепления «россиянина» в первой половине торгового дня.