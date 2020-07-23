Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. С одной стороны, нефть Brent вернулась выше отметки $44 за баррель, а с другой — мы наблюдаем эскалацию напряжённости в отношениях США и КНР. Создаётся впечатление, что на роль внешнего врага республиканец Дональд Трамп выбрал Китай, а вот усилия демократов сосредоточены против Российской Федерации. В любом случае, предвыборные манипуляции американской политики создают дополнительные риски. Поэтому мы наблюдаем падение китайского рынка, который до этого устойчиво восстанавливался. Российские индикаторы также начнут день в минусе, хотя прямых поводов для распродаж нет. Во всяком случае, динамика фьючерсов на европейские индексы указывала на осторожный рост рынков. Поэтому утренний пессимизм на отечественной площадке может оказаться недолгим.

По итогам торгов 22 июля индекс МосБиржи вырос на 0,32% до 2834,65 п., а РТС снизился на 0,37% до 1255,10 п. Поводом для положительной переоценки рублёвых цен на российском рынке остаётся вероятное снижение ставки ЦБ РФ на пятничном заседании, а также текущее локальное ослабление рубля. Меж тем, внешний фон предлагает больше негативных моментов. В Великобритании вновь разыгрывают карту вмешательства РФ в процессы волеизъявления граждан. В частности, доклад разведки заметил влияние РФ на референдум по независимости Шотландии. Конечно, всё это пустые обвинения, призванные придать динамику внутренним дискуссиям, но они могут быть использованы в качестве основы для санкционных действий. Палата представителей в США приняла поправки в оборонный бюджет, направленные против «Северного потока 2» и «Турецкого потока», но, как минимум, германский бизнес намерен занять жёсткую позицию в отстаивании своих интересов перед американским газовым вымогательством. На этом фоне бумаги закрыли день в незначительном минусе, потеряв лишь 0,04%. Бумаги Yandex закрыли день ростом на 0,62%. В Госдуме РФ продвигается законопроект для IT-отрасли и производства микроэлектроники, который предполагает снижение налога на прибыль и страховых взносов с 2021 года. Наиболее сильно выступили бумаги золотодобывающих компаний, которые реагируют на обновление многолетних максимумов цены по золоту. Бумаги «Петропавловск» подорожали на 9,19%, «Селикдар» на 4,47%, Polymetal на 3,05% и «Полюс» на 2,86%. Также среди лидеров завершили день «М.Видео» (+3,25%), TCS Group (+2,75%) и «Интер РАО» (+2,57%). Под давлением были акции «ЭНЕЛ Россия»)-1,94%), «Россети» (-1,76%), «Аэрофлот» (-1,74%) и «Мечел» (-1,26%). Активность была ниже, чем в предыдущий день. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 55,532 млрд рублей.

Рубль начинал день с укрепления, но затем разошёлся в курсах с коллегами по сырьевому цеху. AUD, NZD и CAD смогли сохранить часть завоеваний против доллара США. Более того, даже среди валют развивающихся рынков рубль был самым слабым. Меж тем, бразильский реал укреплял свои позиции на 1,5%. Вряд ли слабость россиянина можно списать только на падающие котировки нефти. В число негативных факторов можно отнести и санкционную риторику и довольно спорные итоги аукционов ОФЗ. На первом из аукционов Минфин РФ предложил ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года. Реализованный объём составил 47,492 млрд рублей по номиналу при спросе 54,434 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 5,46%. На втором аукционе предлагались ОФЗ-Ин 52002 с погашением в феврале 2028 года. Реализованный объём составил 13,023 млрд рублей по номиналу при спросе 24,325 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 2,6%. По ОФЗ-ПД заметен рост доходностей по сравнению с предыдущими аукционами, хотя на рынке преобладает мнение, что ставка ЦБ РФ будет снижена на пятничном заседании. Мы отмечали этот факт слабой готовности рынка к более низким доходностям после того, как ставка была снижена на 100 базисных пункта. По сути, инвесторы продолжают рассчитывать на реальную доходность ОФЗ выше 2%. USD-RUB не смогла уйти ниже 70,50, что указывало бы на реализацию фигуры «Двойная вершина». Более того, пара не смогла остаться ниже 71,0, что повышает шансы на повторное тестирование недавних максимумов в районе 72,0-72,4 за доллар.

Торги в США завершились в плюсе, хотя поводов для сомнений у американских инвесторов было достаточно. США неожиданно предписали Китаю закрыть консульство в Хьюстоне, что вынудило МИД КНР сделать жёсткое заявление о возможных ответных мерах, если данное требование не будет отозвано. Также Китай предупредил намерении ответить на американские ограничения против 11 компаний, которые подозреваются в участии подавления свобод в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском округе. Также сохраняются риски того, что американские законодатели не успеют одобрить очередной пакет экономических мер до ухода на летние каникулы. Однако всё это не помешало росту, так как главное внимание обращено на результаты корпораций за II квартал и корпорации пока не подводят. Уже после закрытия торгов Tesla (+1,52%) вновь отчиталась о прибыльном квартале. Microsoft (+1,43%) сообщила о рекордной выручке в период с апреля по июнь. В целом, более трёх четвертей отчитавшихся компаний смогли превзойти ожидания Wall Street по прибыли. Pfizer (+3,11%) сообщила, что может получить от правительства около $1,95 млрд на производство 1 млн доз экспериментальной вакцины, если получит одобрение, или мандат на чрезвычайное использование от администрации по продовольствию и медикаментам. Статистика также способствовала улучшению настроений на рынке. Продажи домов на вторичном рынке выросли на 20,7% за июнь. В секторальном разрезе наиболее сильный рост показали коммунальные услуги (+1,53%) и недвижимость (+1,24%), а вот самыми слабыми стали бумаги энергетического сектора (-1,34%). По итогам торгов DJIA повысился на 0,62% до 27005,84 п., S&P 500 на 0,57% до 3276,02 п., а NASDAQ на 0,24% до 10706,13 п.

Настроения в Азии были далеки от оптимизма. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности дополнительного закрытия дипломатических представительств КНР. Главной причиной подобных действий американская сторона называет шпионскую активность китайских дипломатов. На этом фоне китайские индексы прервали полосу четырёхдневную роста. Активность на региональных рынках была ниже обычного, так как в Японии рынок не работал в связи с национальным праздником Дня Моря. К 8:40 мск Hang Seng — 25144,26 п. (+0,34%), Shanghai Composite — 3303,11 п. (-0,90%).

Нефть накануне испытывала неуверенность, но смогла её преодолеть. По данным Минэнерго США, на неделе до 17 июля коммерческие запасы нефти выросли на 4,9 млн бар. до 536,6 млн бар. Это на 19% выше среднего показателя за последние пять лет. Запасы бензина упали на 1,8 млн бар., а дистиллятов увеличились на 1,1 млн бар. Статистика поставок за четыре недели составила: 17,9 млн бар. общих топливных поставок в день, или —14,6% за год; 8,6 млн бар. бензина в сутки, или —9,5% за год; а также 3,4 млн бар. дистиллятов в сутки, или —9,8% за год. Производство на отчётной неделе увеличилось на 100 тыс. бар. до 11,1 млн бар. в сутки. Стоит отметить, что потребление всё же постепенно восстанавливается, хотя текущая ситуация с COVID-19 в США может привести к дальнейшему возвращению мер социального дистанцирования. Также растут риски дальнейшего ухудшения политических и торговых отношений США и КНР в связи с предписанием о закрытии консульства Китая в Хьюстоне. Золото, как традиционный инструмент защиты, наиболее чувствительно реагирует на подобные события. Резервы SPDR Gold Trust увеличились за среду более чем на 5 тонн до 1225,01 тонн. Композиция сверхмягкой политики в США, риски ухудшения отношений Вашингтона и Пекина, а также рост инфляционных ожиданий в мире на фоне стимулирующих мер могут привести золото к новым рекордным значениям. На текущий момент, около $14 трлн суверенных долгов торгуется с отрицательной реальной доходностью. К 9:00 мск Brent — $44,34 (+0,11%), WTI — $41,95 (+0,12%), Золото — $1869,9 (+0,26%), Медь — $6414,37 (-0,51%), Никель — $13140 (+0,03%).

Индекс доллара снижался на 0,11% до 94,88 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам оставалась на уровне 0,60%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,158 (+0,1%), GBP-USD — $1,274 (+0,07%), USD-JPY – 107,15 (+0,01%).