Ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ поддерживают спрос на ОФЗ
В среду кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 2-3 б.п. Снижение цен рублевых облигаций происходило на фоне ослабления аппетита к риску на глобальных рынках. Инвесторы обеспокоены ухудшением дипломатических отношений между США и Китаем, что выразилось в закрытии консульства КНР в Хьюстоне. Сохраняется неопределенность относительно принятия пакета новых экономических стимулов в США. Риски новых ограничений деловой активности в США и крупных развивающихся странах из-за распространения коронавируса также остаются в фокусе внимания инвесторов.
Минфин РФ вчера на аукционе продал 7-летние ОФЗ 26232 на 47,5 млрд руб. при спросе 54,4 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 5,48% годовых, что предполагает премию 5 б.п. к закрытию торгов во вторник. Ближе к вечеру на вторичном рынке бумага подросла в цене, доходность снизилась до 5,45% годовых.
На втором аукционе Минфин продал весь доступный остаток 8-летних инфляционных ОФЗ-ИН 52002 на 13 млрд руб. при спросе 24,3 млрд руб.
Достаточно большой спрос на ОФЗ с фиксированным купоном стимулируют ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ. По опросам Bloomberg, большинство экономистов прогнозируют снижение ставки ЦБ РФ на заседании 24 июля с 4,5% до 4,0%. Смягчение ДКП и пересмотр вниз диапазона нейтральной ставки ЦБ РФ могут обеспечить снижение доходности 10-летних ОФЗ с текущего уровня 5,76% до 5,3-5,4% годовых.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200723/831815364.html