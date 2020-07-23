Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня на нейтральном внешнем фоне, полагают аналитики.

Умеренный рост стоимости нефти марки Brent поддержат отечественную валюту, но оснований для сильного укрепления рубля пока нет, считают они.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду незначительно выросли. Азиатские площадки сегодня показывают разнонаправленную динамику. Фьючерсы на индекс S&P 500 и нефть Brent с утра не показывают существенных изменений", — отмечает Василий Карпунин из "БКС Брокер".

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи пройдет чуть выше уровня закрытия среды, полагает он.

С позиций технического анализа, консолидация по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

Ослабление доллара США на мировом валютном рынке может способствовать повышению интереса инвесторов к активам на развивающихся рынках, но оснований для возобновления притока капитала на российский рынок акций пока недостаточно, добавляет он.

"На валютной секции Московской биржи в начале сессии ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам. Стабилизация рынка энергоносителей на относительно высоких уровнях и укрепление валют развивающихся стран сегодня утром поддержат рубль, однако этого может оказаться недостаточно для его восстановления", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие индексы США закрылись в небольшом плюсе, несмотря на обострение отношений с КНР.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,22-0,68%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,58%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,23%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,26%, гонконгский индекс Hang Seng Index растёт на 0,73%.

Стоимость нефти поднимается на 0,29% — до 44,42 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,19% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,159 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ вырос по индексу Мосбиржи на смешанной динамике западных площадок и ослаблении рубля, несмотря на снижающиеся котировки нефти, при этом дешевеющий рубль оказал негативное влияние на индекс РТС.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,32%, до 2834,65 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,37%, до 1255,1 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 35 копеек — до 71,06 рубля, евро — на 66 копеек, до 82,19 рубля, следует из данных Московской биржи.