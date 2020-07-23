Короткие ставки денежного рынка вчера продолжили снижаться: средняя ставка однодневного валютного свопа опустилась на 6 бп (до 3,86%), ставка RUONIA, по нашим оценкам, закрылась в районе 4,1% против 4,12% в понедельник и вторник, а индекс RUSFAR снизился с 4,33% до 4,21%, подкрепив наше предположение о том, что произошедший днем раньше скачок на 15 бп был следствием технических факторов. Наблюдаемая динамика ставок соответствует нашим ожиданиям; мы считаем, что потенциал их снижения не исчерпан, в том числе RUONIA перед объявлением решения Банка России по ключевой ставке может приблизиться к 4%. Сегодня состоятся сразу несколько аукционов Федерального казначейства: 91-дневного репо на сумму 50 млрд руб., а также депозитные аукционы на срок 14 дней (с лимитом 150 млрд руб.) и 56 дней (50 млрд руб.). Мы ожидаем, что по более длинным инструментам лимит будет выбран полностью, а на аукционе 14-дневных депозитов – лишь частично.

Котировки FRA вчера незначительно выросли: 3x6 FRA повысилась на 2 бп (до 4,42%), а 9x12 FRA – на 3 бп (до 4,47%). На кривой процентных свопов движения практически отсутствовали: годовая ставка IRS закрылась на прежнем уровне (4,58%), а 5-летняя выросла на 1 бп, до 5,16%. Кросс-валютные ставки тоже существенно не изменились: годовая ставка NDF (OIS) осталась на уровне предыдущего дня (3,85%), а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа снизилась на 2 бп, до 3,79%.