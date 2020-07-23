"Русал" получил согласие JFSC на выход из юрисдикции Джерси
Русал получил от Комиссии по финансовым услугам Джерси (JFSC) согласие на подачу заявления о продолжении деятельности в качестве лица, находящегося под юрисдикцией Российской Федерации. Об этом сообщила компания в своем пресс-релизе. Русал зарегистрируется в налоговой службе России как международная компания и после регистрации будет признана таковой в соответствии с российским законодательством. Компания рассчитывает завершить все необходимые действия для выхода из юрисдикции Джерси к 18 сентября 2020 г.
Ранее Русал неоднократно откладывал выход из юрисдикции Джерси: в декабре 2018 г., когда было принято решение, компания планировала завершить процедуру в 1п19. Затем срок был перенесен на конец августа 2019 г. Таким образом, сохраняется неопределенность относительно того, осуществится ли выход в соответствии с объявленным планом. Перерегистрация в России позволит Русалу не платить 5%-й налог на получаемые от Норильского никеля дивиденды. Если компания действительно покинет юрисдикцию Джерси в сентябре текущего года, она сэкономит в 2020 г., по нашей оценке, 48 млн долл., что соответствует 7,3% прогнозной EBITDA.
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