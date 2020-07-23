Рост прибыли, несмотря на большие отчисления в резервы. По данным обзора банковского сектора ЦБ, в июне прибыль российских банков выросла до 78,7 млрд руб. (с 45,5 млрд руб. в мае), несмотря на повышение размера отчислений в резервы (со 106,5 млрд руб. до 153 млрд руб.). По-видимому, рост прибыли произошел благодаря переоценке финансовых активов (акций и облигаций) после ралли на глобальных рынках, а также из-за снижения стоимости фондирования вследствие смягчения монетарной политики ЦБ РФ и низкого спроса на кредиты. Стоит отметить, что ухудшение качества кредитов (отразившееся в росте резервов) пока очень слабо влияет на просроченную задолженность (она увеличилась всего на 57 млрд руб. м./м.) в связи с мерами, предпринятыми регулятором для смягчения последствий коронавируса. Мы ждем существенный прирост просроченной задолженности в банковской системе в 4 кв. как в связи с прекращением действия послаблений, так и по причине вызревания текущих кредитов с признаками обесценения в состояние безнадежных к взысканию.

Отток валюты со счетов клиентов и урезание «лонгов» по доллару привели к падению запаса валютной ликвидности в секторе. В валютной части баланса отток средств со счетов клиентов возобновился: ушло 4 млрд долл., при этом весь отток образовался юрлицами (4,6 млрд долл.), а физлица, напротив, принесли 0,6 млрд долл. (примерно столько же было в мае). Этот отток, скорее всего, является следствием выплаты дивидендов: для сравнения — в июне прошлого года отток валюты со счетов юрлиц составил 7,8 млрд долл. (более низкое значение в этом году отражает падение выплаты дивидендов). Валютное кредитование сократилось на 0,7 млрд долл. В результате по кредитно-депозитным операциям отток валютной ликвидности в июне составил 3,3 млрд долл. По каким-то причинам банки изъяли 7,1 млрд долл. с корсчетов в банках-нерезидентах, это больше, чем требовалось для исполнения валютных обязательств, что, скорее всего, привело к сокращению открытой валютной позиции на балансе (по-видимому, в июне некоторые банки уменьшили длинную позицию в долларе). В результате запас валютной ликвидности, по нашим оценкам, уменьшился на 2,1 млрд долл. до 4,7 млрд долл. (для сравнения — в начале года этот запас составлял 9,6 млрд долл.). Снижающийся запас ликвидности является одним из факторов, выступающих в пользу ослабления рубля (помимо восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты регулятором).

Бюджетный канал обеспечил огромный приток рублевых средств в банковский сектор. В рублевой части баланса произошли интересные изменения: на клиентские счета произошел огромный приток средств (1,3 трлн руб. за вычетом средств Казначейства РФ), при этом на физлица пришлось 543 млрд руб. Такая динамика, по нашему мнению, является следствием бюджетного дефицита (в июне он составил 682 млрд руб.), а также изменения поведения потребителей в сторону накоплений (на случай еще одной волны COVID-19), что, видимо, является глобальным трендом. Таким образом, низкие ставки по рублевым депозитам не оказывают заменого влияния на приток депозитов.

Корпоративное кредитование осталось на паузе (+53 млрд руб. против —43 млрд руб. в мае). Розничное кредитование продемонстрировало заметный прирост (+178 млрд руб. против +42 млрд руб. в мае), что, скорее всего, обусловлено действием льготных программ кредитования. В результате кредитно-депозитных операций приток рублевой ликвидности в банковской сектор составил 1 трлн руб., который осел в основном на корсчетах в ЦБ РФ (для усреднения, после чего средства пойдут в депозиты ЦБ РФ или КОБР, что будет способствовать сокращению структурного дефицита ликвидности в секторе). По-видимому, это обстоятельство (приток рублей в сектор) и стало причиной появления столь большого дисконта RUONIA к ключевой ставке (сейчас более 35 б.п., может и дальше увеличиться), а также снижения ставок по рублевым депозитам.