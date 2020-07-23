КОМИССИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВ

Комиссии инвестиционных банков в России за первое полугодие 2020 года составили $144.7 млн, что на 19% ниже, чем за аналогичный период в 2019 году.

При этом было отмечено снижение прибыли за андеррайтинг на рынках акционерного и долгового капитала, а также за консультационные услуги по сделкам слияний и поглощений.

Комиссии, полученные банками за консультационные услуги в рамках завершенных сделок на рынке слияний и поглощений также снизились на 45% относительно прошлого года до $30.2 млн.

Комиссии инвестиционных банков с рынка акционерного капитала снизились на 22% до $35.7 млн, а с рынка долгового капитала – на 10% до четырёхлетнего минимума в $44.0 млн.

Выплаты комиссий за синдицированное кредитование достигли $34.8 млн, что на 21% выше значения, зафиксированного за первые шесть месяцев 2019 года.

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

В феврале правительство России объявило о том, что будет использовать Фонд национального благосостояния для выкупа доли центрального банка в Сбербанке. Сделка стоимостью $33.9 млрд оказала огромное влияние на объем российского рынка M&A в первом полугодии 2020 года.

Сумма объявленных сделок на рынке слияний и поглощений с любым российским участием достигла девятилетнего максимума в $40.6 млрд – более чем в четыре раза выше, чем за первые шесть месяцев 2019 года.

Кроме того, благодаря этой сделке сумма по внутригосударственным сделкам достигла абсолютного рекорда, если смотреть аналогичный период любого другого года.

Следует отметить, что количество объявленных сделок за первое полугодие сократилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а без вышеуказанного выкупа объем сделок с любым российским участием сократился на 36% по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем, объём поглощений российских компаний иностранными снизился на 23% до $2.2 млрд.

Объём поглощений иностранных компаний российскими достиг минимального значения с 2001 года в $68.6 млн за первые шесть месяцев 2020 года, что на 92% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшую сумму за консультационные услуги на рынке слияний и поглощений с любым российским участием в первом полугодии 2020 года получил ВТБ Капитал, второе место поделили Credit Suisse и Citi.

РЫНОК КАПИТАЛА

Объем выпуска акций и других ценных бумаг в первом полугодии 2020 года составил $2.0 млрд, что на 9% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Это значение было зафиксировано на фоне снижения количества выпусков на 25%.

Российская интернет-компания Yandex привлекла $1.25 млрд путем размещения конвертируемых облигаций в феврале и ещё $460 млн в конце июня.

За первое полугодие 2020 года не было зафиксировано ни одного первичного публичного размещения акций.

Первое место в рейтинге лидеров российского рынка акционерного капитала по итогам первых шести месяцев 2020 года занял Goldman Sachs, второе – ВТБ Капитал.

Сумма выпуска облигаций за первый квартал 2020 года достигла четырёхлетнего минимума – $15.6 млрд, что на 15% меньше, чем в 2019 году. Количество выпусков увеличилось на 23%.

Больше всего долговых обязательств выпустили компании финансового сектора – 51% от общего количества бондов, долговые обязательства компаний сырьевого сектора составили 16%.

ВТБ Капитал стал лидером среди андеррайтеров на рынке российского заемного капитала с долей в 40% рынка. Вторым стал Газпромбанк, третьим – JP Morgan.