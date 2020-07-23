Спрос на риск на рынке суверенного долга снижается, при этом высокие доходности по-прежнему привлекают мировых инвесторов. Позитивные настроения, наблюдавшиеся на мировых рынках в последние несколько дней, сошли на нет. Доходности UST продолжают падать, и инвесторы осторожно выходят из рисковых активов. На этом фоне дальний конец российской суверенной кривой доходности вырос вчера на 3–4 б.п. Наибольшие потери понес выпуск RUSSIA’43 (YTM 3,21%), котировки которого упали на 0,75 п.п. При этом глобально спрос на высокие доходности присутствует, поскольку ожидаются новые стимулирующие меры ФРС, которые добавят на рынок долларовой ликвидности. В отличие от дорогих (в сравнении с аналогами на ЕМ) российских евробондов, доходности выпусков Турции, ЮАР и Бразилии, которые превосходят российские на 100–400 б.п., вчера продолжили снижаться, потеряв еще в среднем 5–10 б.п. В связи с этим в ближайшие недели мы, скорее всего, будем наблюдать дальнейшее сокращении дисконтов российских выпусков к аналогам на ЕМ. Сегодня бумаги РФ начнут торговый день без ярко выраженной динамики.

РУСАЛ выкупит евробонды на общую сумму 88,5 млн долл. Эмитент сообщил, что по итогам тендера инвесторы предъявили к выкупу бумаги выпуска RUALRU’22 (YTM 4,12%) на сумму 79,7 млн долл. по номиналу и выпуска RUALRU 5,3’23 (YTM 4,29%) на сумму 8,8 млн долл. по номиналу. Цены выкупа – 101,6% и 102,85% от номинала соответственно. Напомним, что эмитент был готов выкупить бумаги суммарно на 150 млн долл. Сравнительно небольшой предъявленный к выкупу объем свидетельствует об отсутствии серьезных опасений инвесторов относительно способности компании обслуживать свои долговые обязательства. Кроме того, важным фактором, на наш взгляд, является дефицит корпоративных выпусков с доходностью выше 3%. Активность в корпоративном сегменте остается низкой, ценовые движения происходят преимущественно на фоне корпоративных новостей. В частности, выпуск CHEPRU’24 (YTM 4,05%) прибавил вчера 0,25 п.п., реагируя на новость о создании совместной промышленной группы с Загорским трубным заводом. POGLN’22 (YTС 5,66%), напротив, потерял порядка 0,3 п.п. от номинала вследствие изменений в структуре акционеров. В банковском секторе дешевевший в предыдущие дни выпуск CRBKMO’27 (YTС 8,66%) отскочил вверх на 0,25 п.п.