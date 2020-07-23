С начала июля цены выросли на 0,4%. Формально рост цен на прошлой неделе был нулевым, но эта оценка стала результатом округления, инфляция оказалась чуть ниже 0,05%. Пока ни о какой сезонной дефляции говорить не приходится. Хотя цены на некоторые фрукты и овощи за неделю снизились, для широкого спектра товаров, наоборот, фиксировалось ускорение роста цен. Вполне вероятно, что за весь июль инфляция составит 0,5%. В прошлом же году в июле цены выросли на 0,2%, таким образом, 12-месячная инфляция составит около 3,5%. Это уже довольно близко к нижней границе прогнозного диапазона ЦБ на конец года, он составляет 3,8–4,8%. Дальнейшее ускорение инфляции в августе и сентябре вполне возможно. В прошлом году фиксировалось значительное снижение цен на фрукты и овощи из- за высокого урожая, который вряд ли повторится в этом году. В этих условиях у ЦБ остается лишь ограниченное пространство для снижения ключевой ставки, и мы считаем маловероятным, что до конца года ставка опустится ниже 4,0%, если инфляция будет соответствовать этому прогнозу ЦБ.

Корсчета банков в ЦБ превысили 2,8 трлн руб. Несмотря на сохраняющийся стимул у банков поддерживать относительно невысокий уровень корсчетов в ЦБ перед заседанием регулятора, сейчас в банковской системе образовался значительный профицит ликвидности, мы оцениваем избыток средств на корсчетах в 250 млрд руб. В значительной степени рост уровня корсчетов связан с сокращением банковских депозитов в ЦБ, регулятор в этот раз понизил лимит на недельном аукционе. Тем не менее ставки на межбанковском рынке хоть и держатся ниже уровня ключевой ставки, но пока никак не отреагировали на рост навеса избыточной ликвидности.