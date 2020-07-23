По данным Росстата, темпы прироста инфляции с 14 по 20 июля вернулись к нулевым после роста на 0.1% н/н неделей ранее и ускорения на 0.3% н/н в начале июля. Таким образом, годовая оценка инфляции осталась на уровне 3.37% г/г.

В составе потребительской корзины наиболее заметны были рост цен на отдельные продукты питания (свинина, гречка, рис +0.3-0.5%) и сезонная дефляция плодоовощной продукции (огурцы, картофель, лук —3.4-4.3%). Цены на бензин продолжили рост (+0.2% н/н), тогда как цены на дизель стабилизировались (+0.0% н/н). В соответствии с новыми требованиями Минэнерго со вчерашнего дня производители топлива начали наращивать объемы торговли топливом на товарной бирже в Санкт-Петербурге. Изменения в требованиях пока не значительны, однако в скором времени они могут быть дополнены отменой эмбарго на импорт топлива, что в итоге может снизить давление на оптовые цены и сказаться на инфляционном давлении в рознице.

Завтра Банк России планирует обнародовать обновление прогноза по инфляции до конца года. С учетом переоценки действующих инфляционных факторов, мы предполагаем новый диапазон в пределах 3.3-3.8% на конец года и, вероятно на 1п’21. Такой прогноз позволит продолжить снижение ключевой ставки до 4.0% как завтрашнем заседании (консенсус: —50 бп), так и в сентябре (прогноз Росбанка).