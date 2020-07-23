Инфляция в России составила 0,4% с начала месяца на 20 июля: неоднозначно
Как сообщает Росстат, потребительские цены не изменились в период с 14 по 20 июля, и эта неделя стала первой в июле 2020 г., когда инфляция находилась на нулевой отметке. В итоге инфляция составила 0,4% с начала месяца по состоянию на 20 июля. Хотя годовая инфляция может ускориться до 3,3 г/г в июле 2020г., это создает инфляционное давление в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной перспективе мы видим усиление дефляционных рисков вследствие снижения реальных располагаемых доходов на 8% г/г в 2К20, а также бюджетной консолидации, предусматривающей снижение бюджетных расходов минимум на 4% г/г в следующем году. Таким образом, мы считаем, что ЦБ понизит ключевую процентную ставку на 25 б. п. на своем завтрашнем заседании.
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