Прогноз результатов "Новатэка" за II квартал по МСФО: выручка сократилась на 30% к/к
В среду, 29 июля, НОВАТЭК опубликует финансовые результаты за 2К20. Посвященная им телефонная конференция состоится в четверг, 30 июля, в 16:00 мск.
Мы ожидаем, что в этом году на фоне кризиса в связи с коронавирусом второй квартал оказался самым сложным периодом для нефтегазового сектора в целом и НОВАТЭКа в частности. Котировки нефти Юралз оказались на 60% ниже, чем за тот же период 2019 года, а цены на газ достигли до исторических минимумов: на хабе NBP в Великобритании цена газа упала на 60% по сравнению с 2К19 — до $1,6/млн БТЕ. Мы ожидаем, что выручка НОВАТЭКа за апрель-июнь составит $1,9 млрд, что примерно на 30% ниже, чем в 1К20, и на 44% ниже, чем в 2К19, т. к. пострадали и цены, и объемы продаж компании. Судя по операционным результатам, продажи газа на внутреннем рынке сократились на 21% с уровня 1К20. Хотя продажи СПГ остались на уровне января — марта и составили 2,47 млрд куб. м, маржа НОВАТЭКа от перепродажи СПГ по спотовым ценам, по нашим оценкам, окажется минимальной.
По нашей оценке, EBITDA в отчетности и совокупная EBITDA (с учетом долей в СП) сократилась на 30% по сравнению с 1К20 и приблизительно на 50% по сравнению с 2К19 до соответственно $0,48 млрд и $0,99 млрд. На наш взгляд, вклад Ямал СПГ уменьшился из-за падения цен на нефть в связи с увеличением доли долгосрочных контрактов, привязанных к ценам нефть, а также из-за снижения спотовых цен на газ. Мы полагаем, что чистая прибыль компании достигла $0,56 млрд. По нашей оценке, доход от валютной переоценки долга Ямал СПГ, номинированного в евро, составил $1,1 млрд и по большей части был нивелирован убытком самого НОВАТЭКа на сумму $1,0 млрд.
По нашему мнению, свободный денежный поток за 2К20 окажется отрицательным — минус $0,2 млрд, а капиталовложения будут немного выше, чем в первом квартале текущего года.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200723/831816741.html