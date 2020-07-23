В среду, 29 июля, НОВАТЭК опубликует финансовые результаты за 2К20. Посвященная им телефонная конференция состоится в четверг, 30 июля, в 16:00 мск.

Мы ожидаем, что в этом году на фоне кризиса в связи с коронавирусом второй квартал оказался самым сложным периодом для нефтегазового сектора в целом и НОВАТЭКа в частности. Котировки нефти Юралз оказались на 60% ниже, чем за тот же период 2019 года, а цены на газ достигли до исторических минимумов: на хабе NBP в Великобритании цена газа упала на 60% по сравнению с 2К19 — до $1,6/млн БТЕ. Мы ожидаем, что выручка НОВАТЭКа за апрель-июнь составит $1,9 млрд, что примерно на 30% ниже, чем в 1К20, и на 44% ниже, чем в 2К19, т. к. пострадали и цены, и объемы продаж компании. Судя по операционным результатам, продажи газа на внутреннем рынке сократились на 21% с уровня 1К20. Хотя продажи СПГ остались на уровне января — марта и составили 2,47 млрд куб. м, маржа НОВАТЭКа от перепродажи СПГ по спотовым ценам, по нашим оценкам, окажется минимальной.

По нашей оценке, EBITDA в отчетности и совокупная EBITDA (с учетом долей в СП) сократилась на 30% по сравнению с 1К20 и приблизительно на 50% по сравнению с 2К19 до соответственно $0,48 млрд и $0,99 млрд. На наш взгляд, вклад Ямал СПГ уменьшился из-за падения цен на нефть в связи с увеличением доли долгосрочных контрактов, привязанных к ценам нефть, а также из-за снижения спотовых цен на газ. Мы полагаем, что чистая прибыль компании достигла $0,56 млрд. По нашей оценке, доход от валютной переоценки долга Ямал СПГ, номинированного в евро, составил $1,1 млрд и по большей части был нивелирован убытком самого НОВАТЭКа на сумму $1,0 млрд.

По нашему мнению, свободный денежный поток за 2К20 окажется отрицательным — минус $0,2 млрд, а капиталовложения будут немного выше, чем в первом квартале текущего года.