Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис колеблется вблизи 0,6%. Августовский фьючерс на Brent приближается к $45. Золото обновляет максимумы 2011 года, достигнув $1880. Аппетит к риску сегодня смешанный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться выше 3250 пунктов.

Наиболее интересной публикацией сегодня станут еженедельные данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице. Консенсус предполагает сохранение показателя на уровне 1,3 млн. Начавшаяся вторая волна эпидемии замедляет восстановление рынка труда.

Сегодня за второй квартал отчитаются Twitter, Intel, а также авиаперевозчики American Airlines Group Inc и Southwest Airlines Co. Ожидается, что Twitter сообщит о снижении выручки, так как экономическая неопределенность, вызванная пандемией, заставляет бизнес снижать рекламные расходы.

В отношении Intel консенсус рассчитывает на рост выручки в связи с усилением спроса на полупроводники в индустриях ПК и облачных вычислений из-за глобального перехода на дистанционное обучение и удаленную работу. American Airlines Group Inc и Southwest Airlines Co прокомментируют перспективы восстановления спроса на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 на некоторых ключевых туристических рынках.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 10 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически индекс S&P500 выглядит уверенно и сохраняет шансы на развитие ралли. Индекс успешно преодолел сопротивление у вершин июня. Показатели моментума сигнализируют о продолжении роста. Индикатор RSI поднимается выше нейтральной отметки 50 вместе с рынком. MACD остается в плюсе. Индекс широкого рынка продолжает торговаться над значимым уровнем — 200-дневной средней в районе 3030 пунктов. Следующей целью может стать закрытие гэпа от 3328 пунктов.