Группа Mail.ru сегодня представила свои финансовые результаты за 2К 2020 г. Несмотря на пандемию и падение рекламного рынка в России компании удалось продемонстрировать сильные показатели, особенно в игровом сегменте, образовательных сервисах и Food Tech. Выручка и EBITDA заметно превзошли наши прогнозы и ожидания рынка. Менеджмент предполагает, что выручка по итогам года составит более 100 млрд руб., что сопоставимо с прогнозом до пандемии на уровне 103-105 млрд руб. Рентабельность ожидается ниже прошлого года в силу изменения состава выручки и инвестиций.

Выручка в сегменте Communications and Social (C&S) выросла по итогам периода на 0,7% г/г даже не смотря на заметное падение рынка интернет-рекламы в России. Около 70% рекламной выручки группы пришлось на performance-рекламу, а доля МСБ составила менее 25% (16% у ВК), что, в том числе, позволило продемонстрировать результаты лучше среднерыночных. Выручка ВКонтакте увеличилась более чем на 8% г/г, MAU в России на 5% г/г, время пользователей в сети на 14% г/г. Социальная сеть остается ядром строящейся экосистемы компании. Основным драйвером для выручки ОК стал рост IVAS. На фоне значительного увеличения времени, затрачиваемого пользователями на социальные сети, заметно возросли объемы платежей в играх, а также покупки стикеров и виртуальных подарков. Музыкальные сервисы напротив столкнулись с замедлением роста при снижении мобильности населения. Выручка Community IVAS увеличилась оп итогам 2К на впечатляющие 17% г/г. Рентабельность EBITDA подразделения ожидаемо упала и составила 48,7% против 54,3% во 2К 2019 г.

Для игрового подразделения 2К стал одним из наиболее успешных за последние годы. Выручка сегмента увеличилась на 46% г/г против +13,4% г/г в предыдущем периоде. Доля игровой выручки в доходах компании выросла до рекордных 43%, а доля международной выручки составила 74% против 69% в 1К. Пик роста пришелся на апрель, когда выручка MMO игр увеличилась более чем на 60% г/г. Основными причинами столь сильной динамики стали резкий рост времени в играх и расходов игроков на фоне карантинных мер, новые запуски и благоприятное изменение валютного курса. Компания ожидает, что в случае отсутствия новых шоков в 3К показатели игрового подразделения вернутся к нормальным уровням. Рентабельность EBITDA сегмента, при росте основных метрик проникновения, улучшилась на 2,6 п.п. г/г и составила 21,4%.

Выручка сегмента New Initiatives увеличилась на 139% г/г до 2,7 млрд руб. на фоне роста в EdTech и облачных B2B сервисах. Выручка Юлы была под давлением, но, тем не менее, выросла на 25% г/г до 569 млн руб. Компания рассчитывает на достаточно быстрое восстановление сегмента generals и ожидает выручку Юлы в 2020 г. на уровне 2,7-3 млрд руб. и пропорциональный уровень убытка на уровне EBITDA. Выручка EdTech приросла на 264% г/г до более 1 млрд руб. при сильной динамике операционных метрик у всех основных проектов группы. По мнению менеджмента Mail образовательные сервисы, вероятно, будут являться самыми долгосрочными выгодоприобретателями от карантинных мер. Рентабельность EBITDA подразделения заметно улучшилась г/г на фоне пропорционального уменьшения убытка от Юлы и отличной динамики прочих бизнесов в составе сегмента.

Среди неконсолидируемых направлений наилучшую динамику показал Food-Tech. Выручка Delivery Club увеличилась почти в 3 раза г/г до 2,5 млрд руб. при трехкратном росте числа заказов до 16,1 млн. Совокупные расходы сервиса на программу поддержки курьеров и бизнеса составили более 150 млн руб. В мае СП Mail и Сбербанка приобрело 75,6% в сервисе экспресс-доставки Самокат, который нарастил выручку во 2К в 71 раз до более чем 2 млрд руб. Количество заказов во 2К составило более 44 тыс. в день, а число дарксторов превысило 230 шт. Ситимобил столкнулся с падением заказов в пик пандемии на 40% к началу марта, но увидел почти полное восстановление в июне/июле. Во 2К число поездок выросло в 3 раза г/г до 35,7 млн, а GMV в 1,8 раза до 7,6 млрд руб. Ситимобил является топ-2 сервисом в 17 из 23 городов присутствия. DAU AliExpress Russia увеличился на 17% г/г до 8,8 млн в июне, а GMV на 30% г/г включая 3х рост у маркетплейса в России. Долгосрочная цель онлайн-ритейлера достигнуть 10 млрд долл. GMV в 2022-2023 гг. с 50 млн ежегодных покупателей.



