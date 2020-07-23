"Северсталь" представила нейтральную отчетность по МСФО за II квартал
Финансовые результаты Северстали практически совпали с ожиданиями рынка в части выручки и EBITDA, но оказались выше по чистой прибыли. В отчетном периоде компания отразила снижение выручки на 11% к/к до $1 609 млн (консенсус-прогноз: $1 590 млн) и EBITDA на 10% к/к до $505 млн (консенсус-прогноз: $501 млн). Чистая прибыль составила $391 млн (консенсус-прогноз отсутствует), что в 5.4 раза выше уровня предыдущего квартала из-за курсовых разниц.
Основное негативное влияние на результаты оказали снижение цен на сталь и объема продаж металлопродукции на 7% к/к на фоне карантинных ограничений. На уровне операционной прибыли поддержку результатам оказал рост среднего курса рубля к доллару с 66 до 72 руб./$.
Чистый долг Северстали существенно вырос за отчетный период: с $1 528 млн на начало до $2 006 млн на конец периода. Соотношение «Чистый долг/EBITDA» выросло с 0,6 до 0,8. Этот показатель находится близко к пороговому значению 1.0, после прохождения которого норма дивидендных выплат снижается. Однако мы полагаем, что мировой рынок стали, и российский рынок в частности, прошли самый слабый период во втором квартале, после чего началось восстановление. Таким образом, мы ожидаем, что в следующих отчетных периодах EBITDA компании вырастет, и соотношение «Чистый долг/EBITDA» снизится при прочих равных.
Свободный денежный поток Северстали во втором квартале вырос почти в 4 раза до $391 млн благодаря положительным изменениям чистого оборотного капитала. Тем не менее компания рекомендовала дивиденды по итогам отчетного периода в размере 15.45 руб. на акцию (-44% к/к), что находится ниже наших прогнозов, так как мы ожидали, что скромное падение EBITDA и сезонно высокий свободный денежный поток могли сгенерировать дивидендную доходность на уровне 2.5%. Мы полагаем, что низкие дивиденды объясняются тем, что Северсталь существенно превысила норму выплат в 100% FCF в первом квартале.
Так как основные финансовые показатели совпали с ожиданиями рынка, мы считаем отчетность Северстали нейтральной. В то же время отмечаем, что прохождение пикового негативного периода с всего 10-процентным падением EBITDA является достаточно сильным, на наш взгляд, результатом.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200723/831817206.html