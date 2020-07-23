Финансовые результаты Северстали практически совпали с ожиданиями рынка в части выручки и EBITDA, но оказались выше по чистой прибыли. В отчетном периоде компания отразила снижение выручки на 11% к/к до $1 609 млн (консенсус-прогноз: $1 590 млн) и EBITDA на 10% к/к до $505 млн (консенсус-прогноз: $501 млн). Чистая прибыль составила $391 млн (консенсус-прогноз отсутствует), что в 5.4 раза выше уровня предыдущего квартала из-за курсовых разниц.

Основное негативное влияние на результаты оказали снижение цен на сталь и объема продаж металлопродукции на 7% к/к на фоне карантинных ограничений. На уровне операционной прибыли поддержку результатам оказал рост среднего курса рубля к доллару с 66 до 72 руб./$.

Чистый долг Северстали существенно вырос за отчетный период: с $1 528 млн на начало до $2 006 млн на конец периода. Соотношение «Чистый долг/EBITDA» выросло с 0,6 до 0,8. Этот показатель находится близко к пороговому значению 1.0, после прохождения которого норма дивидендных выплат снижается. Однако мы полагаем, что мировой рынок стали, и российский рынок в частности, прошли самый слабый период во втором квартале, после чего началось восстановление. Таким образом, мы ожидаем, что в следующих отчетных периодах EBITDA компании вырастет, и соотношение «Чистый долг/EBITDA» снизится при прочих равных.

Свободный денежный поток Северстали во втором квартале вырос почти в 4 раза до $391 млн благодаря положительным изменениям чистого оборотного капитала. Тем не менее компания рекомендовала дивиденды по итогам отчетного периода в размере 15.45 руб. на акцию (-44% к/к), что находится ниже наших прогнозов, так как мы ожидали, что скромное падение EBITDA и сезонно высокий свободный денежный поток могли сгенерировать дивидендную доходность на уровне 2.5%. Мы полагаем, что низкие дивиденды объясняются тем, что Северсталь существенно превысила норму выплат в 100% FCF в первом квартале.

Так как основные финансовые показатели совпали с ожиданиями рынка, мы считаем отчетность Северстали нейтральной. В то же время отмечаем, что прохождение пикового негативного периода с всего 10-процентным падением EBITDA является достаточно сильным, на наш взгляд, результатом.