После мартовских кошмаров индексы вернулись на рекордные уровни
Не ошибусь, если скажу, что самым неожиданным для инвесторов событием в этом году стал бурный рост рынка акций в мире на фоне совершенно чудовищных макроэкономических показателей, вызванных эпидемией коронавируса.
После мартовских кошмаров индексы вернулись на рекордные уровни. Теперь возникает вопрос – а что дальше, как далеко могут зайти ведущие рынки акций? Понятно, что многие инвесторы на волне пандемических страхов не вошли в рынок, теперь им хочется это сделать.
Не думаю, что нужно их отговаривать от этого шага и рисовать очередные страшные картины второй волны. Не вторая волна коронавируса будет двигать рынок, а вторая волна стимулирующих мер. Постпандемический пакет в 750 млрд. евро уже принят в ЕС.
В США в администрации Трампа говорят о новом плане с аналогичной ценой вопроса. Центральные банки от программ количественного смягчения по выкупу государственных и корпоративных облигаций могут перейти к выкупу акций. Поэтому нужно ловить волну, только не коронавируса, а вторую волну подъема рынков акций.
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