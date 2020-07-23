Участники рынка все время ищут повод для оптимизма. И, как известно, кто ищет — тот всегда найдет. Главной инвестиционной идеей вчерашнего дня стало новое сообщение со стороны борьбы с коронавирусом. Мы эти сообщения видим чуть ли не каждый день, но каждый раз эти сообщения все более конкретные и явно приближающие нас к получению реальной вакцины для лечения этой вселенской заразы. Вот и вчера инвесторы дружно возбудились после того, как было сообщено о заключении сделки на сумму почти 2 млрд. долларов между американским правительством и компаниями Pfizer (PFE, +5,15) и BioNTech (BNTX, +13,72%) на поставку 100 миллионов доз вакцины. При этом американское правительство получило еще и опцион на поставку еще дополнительно 500 миллионов доз. Вакцины, как видим, еще нет, но она уже вовсю продается. Так что реальный продукт явно уже не за горами. Именно это и послужило основой для вчерашнего роста. Впрочем, назвать это ростом не сильно получается. Скорее, эта новость оказала существенную поддержку рынку и не дала ему скатиться на более низкие позиции. Ну, а хайп в последние 2 часа торгов был чисто спекулятивным, и именно он позволил индексам закрыться в зеленой зоне.

Если же посмотреть вчерашние торги в отраслевом разрезе, то здесь четко вырисовывается картинка перекладки активов из более рисковых в защитные. Именно акции компаний, работающих в сфере управления недвижимостью, а также коммунальщики и электроэнергетики пользовались вчера повышенным спросом и в среднем выросли на 1,5%. А рост в остальных секторах ограничился десятыми долями процента.

Среди отдельных акций, кроме уже упомянутых выше акций Pfizer (PFE), стоит также выделить в первую очередь акции одного из ведущих производителей процессоров — компании Advanced Micro Devices (AMD, +8,40%). Акции этой компании рванули вверх после появления информации о том, что компания начинает выпуск чипов для новой линейки настольных процессоров на основе архитектуры "Zen 2" и продвинутого 7-нанометрового производственного процесса. Они будут интегрировать графику Radeon и, как ожидается, обеспечат значительный прирост производительности и энергоэффективности. Новые процессоры AMD в первую очередь будут предназначены для игровых и потоковых рынков. Таким образом, котировки акций этой компании смогли вчера уверенно пробить серьезную линию сопротивления и обновили свой исторический максимум. Теперь открывается путь наверх с минимальным потенциальным ростом в район 70 долларов.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в среду 22 июля было заключено 585 тысячи сделок с акциями 1 183 эмитентов на общую сумму более 752 миллионов долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 23 ИЮЛЯ

Настроение на рынке — выжидательно-настороженное. Вроде бы ничего плохого не случилось. Однако и слишком уж хорошего тоже не очень много. Об этом ярко свидетельствует реакция инвесторов на выходящую отчетность. Вчера, как мы помним, все дружно ждали выхода отчетности от компаний Microsoft (MSFT) и Tesla (TSLA). Тесла порадовала своих фанатов уже тем, что показала прибыль, а не убыток. И уже сам факт получения прибыли, как это обычно бывает с этими сумасшедшими акциями, вновь вызвал бурю эмоций и новых желаний купить акции по не важно какой цене. Как итог, +6% на постмаркете и сегодня с утра. Что же касается Microsoft (MSFT), которая продемонстрировала великолепную отчетность, то здесь задор инвесторов оказался совершенно нулевым, и котировки акций компании ушли в минус. Правда, и минус фактически никакой — в пределах 2%, но все равно обидно и совершенно незаслуженно, если сравнивать ситуацию с Теслой.

Вот такие спекулятивные моменты и определяют сейчас положение дел на рынке. Немножко подергать котировки вверх-вниз, используя появляющиеся новости в своих чисто спекулятивных целях.

Из важных событий сегодняшнего дня кроме выходящей корпоративной отчетности стоит отметить еще и макроданные. Их на этой неделе в принципе немного, но мимо сегодняшних очередных текущих данных о количестве первичных заявок на пособие по безработице пройти точно нельзя. Ожидания по-прежнему негативны. Аналитики ожидают увидеть цифру в 1,3 млн новых безработных. А ведь это целая прорва! Участники рынка в последние недели стараются не реагировать на эти цифры, но ведь лучше не становится, и в конечном счете этот «нарыв» лопнет, и именно от мысли, что будет с рынком, когда его участники осознают всю катастрофичность положения, становится страшно.

Но не будем пока о грустном. Сегодня все же на рынке сохраняется определенный, хоть и не слишком ярко выраженный, оптимизм, и поэтому есть шансы увидеть в конце дня котировки немного выше текущих уровней. На слишком уж большой рост рассчитывать точно не стоит, но свои полпроцента рынок может сделать.