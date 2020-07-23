Tesla удивила рынок высокими результатами
Самый дорогой в мире автоконцерн Tesla (TSLA) опубликовал отчетность за второй квартал 2020 года. Результаты оказались значительно выше ожиданий рынка.
Выручка компании сократилась на 4,9% г/г, до $6036 млн, тогда как консенсус закладывал ее на лишь на уровне $5108 млн. 86% выручки обеспечивает производство автомобилей, сегмент хранения и генерации энергии – 6%. $428 млн выручки было получено благодаря реализации регуляторных очков (regulatory credits), накопленных компанией.
Компания понесла дополнительные издержки из-за временного закрытия фабрики во Фримонте, однако смогла компенсировать это увеличением эффективности и снижением прочих издержек. Операционная прибыль выросла на 5,4% г/г и составила $327 млн. Рентабельность достигла 5,4% против —0,8% в прошлом году.
Чистый убыток в размере $408 млн, полученный годом ранее, сменился чистой прибылью $104 млн. Tesla сохраняет положительный финансовый результат четвертый раз подряд, что увеличивает ее шансы на включение в индекс S&P 500.
За отчетный период компания поставила на 20% меньше автомобилей, чем годом ранее. Однако и это оказалось выше ожиданий аналитиков, особенно на фоне падения продаж в среднем в индустрии на 30%. По итогам года Tesla планирует поставить 500 тыс. автомобилей.
Компания объявила о планах построить гигафабрику в Остине, штат Техас. Новая фабрика сконцентрируется на производстве Cybertruck и Semi, а также Model 3 и Model Y, для восточных штатов. Одновременно Tesla продолжает строительство гигафабрики в Берлине и развитие мощностей в Шанхае.
Tesla в очередной раз удивила рынок высокими результатами, несмотря на сложности, вызванные пандемией. Ралли в акциях компании продолжается, что делает инвестиции в них все более рискованными. Наша целевая цена по акциям TSLA – $1100.
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