После внезапно случившегося корпоративного конфликта в компании, многие инвесторы потеряли веру в то, что в ближайшее время компания начнет платить дивиденды. Однако, в недавнее время и акционеры, и Павел Масловский, основатель компании, заявляли, что компания скоро введет дивидендную политику. В течение трех месяцев пройдет очередное собрание акционеров, на котором дивидендная политика может быть официально утверждена.

Петропавловск — четвертая по величине золотодобывающая компания России. Имеет высокую себестоимость производства золота, так как значительная часть металла производится автоклавным окислением (POX)- дорогим процессом по извлечению золота из упорных руд. Компания ранее не платила дивидендов, так как ранее имела достаточно высокую долговую нагрузку и низкую чистую прибыль.

25 июня 2020 года Петропавловск стал торговаться на Московской бирже (ранее акции компании были представлены только на Лондонской бирже). К концу первого торгового дня акции компании выросли более, чем на 8% на ожидании введения дивполитики, которая должна была обсуждаться на годовом собрании акционеров.

Отметим, что в сравнении с двумя крупнейшими российскими золотовиками — Полюсом и Полиметаллом, Петропавловск недооценен по мультипликаторам (EV/EBITDA и P/E) почти в 2 раза, однако Петропавловск, в отличие от двух крупнейших золотовиков, ранее не выплачивал дивиденды.

Введение дивидендной политики стало возможно за счет значительного роста цен на золото, а значит снижения долговой нагрузки с 2.1 до 1.3. Компания также подвержена эффекту низкой базы, когда при умеренном росте цен на продукцию в прошлом малорентабельное производство может показать рост прибыли в несколько раз.

30 июня состоялось долгожданное собрание акционеров, на котором должна была обсуждаться новая дивидендная политика. Однако перед началом торгов Московской биржи стали известны результаты голосования акционеров насчет нового совета директоров: основатель компании Павел Масловский и другие были не переизбраны в совет директоров. Анализ результатов голосования показал, что против Масловского проголосовал крупнейший акционер Петропавловска- Южуралзолото- третья по величине золотодобывающая компания России – его контролирует семья Константина Струкова (около 22,4% в Petropavlovsk), компании Everest и Slevin (вместе 12,1%), а также Fortiana Holdings Владислава Свиблова (на момент голосования Свиблов контролировал 4,6%, а потом продал большую часть пакета). В связи со сложившейся ситуацией совет директоров Petropavlovsk запросил регулятора расследовать действия Струкова на предмет сговора с другими акционерами.

В Петропавловске разгорелся корпоративный конфликт. Цена акций компании с начала торгов стала падать, к концу дня снизившись на 17%. В этот день никаких новостей об обсуждении возможной дивидендной политики от компании не поступало, к концу дня стало понятно, что в свете корпоративного конфликта новая дивидендная политика объявлена не будет. Позднее, 2 июля стало известно, что Павел Масловский снова вошел в совет директоров компании, он назначен главным операционным директором (ранее занимал должность исполнительного директора).

Некоторое время спустя, 10 июля "Южуралзолото" предлагает привлечь независимую компанию к подбору генерального директора в Petropavlovsk. Акционер прокомментировал конфликт с руководством в Петропавловске: «Финансовые успехи, достигнутые Petropavlovsk за последний год, – это всего лишь результат роста цены на золото в условиях глобального экономического кризиса». Новый совершенно независимый менеджмент, который не будет балансировать между интересами акционеров и интересами менеджмента, сможет сфокусироваться на улучшении операционной эффективности Petropavlovsk, считает акционер. Таким образом, акционер объяснил свою позицию в конфликте с менеджментом тем, что прошлое руководство было недостаточно компетентно в вопросах эффективности компании. При этом 9-13 июля акции компании отыгрываю падение ростом более, чем на 15%, а за 22 и 23 июля, на фоне сильных операционных результатов за 1 полугодие 2020 (производство золота +42% г/г), акция прибавляет более 26%.

Позднее, 17 июля основатель компании Павел Масловский дал интервью, в котором обсудил свою позицию касательно конфликта. Прошлый глава компании признал, что он и его коллеги близятся к пенсионному возрасту и готовятся "передать эстафету молодежи", однако выразил мнение, что нельзя внезапно поставить во главе компании "эффективного менеджера" со стороны. "Сейчас у нас внутри компании есть новое поколение молодых руководителей. Именно их мы с коллегами видим своими преемниками." Также Масловский отметил, что компания может начать платить дивиденды уже в 2021 году.

20 июля стало известно, что Южуралзолото намерена конвертировать в акции компании свою долю облигаций в 8,25%. При этом Южуралзолото ожидает, что "Петропавловск" не прибегнет к выплате денежных средств по облигациям, а позволит всем акционерам конвертировать облигации в акции. В этом случае долговая нагрузка компании снизится, и введение дивидендной политики компании приблизится. Многие держатели конвертируемых облигаций запросили конвертацию их в акции компании, 22 июля стало известно, что Петропавловск выпустит 1.48 млн. акций для конвертации бондов. Текущее количество акций- 3.3 млрд., а акций в свободном обращении- около 900 млн.

В действиях Южуралзолота, главного акционера Петропавловска, проглядывается желание изменить компанию в пользу повышения эффективности и снижения долговой нагрузки. Петропавловск готовится начать выплачивать дивиденды. Главный акционер будет получать наибольшую долю денежных средств от дивидендов, однако введение дивидендной политики будет являться несомненным плюсом и для миноритарных акционеров, в случае официального введения дивидендной политики акции компании ждет рост.

В течение трех месяцев должно пройти еще одно собрание акционеров Петропавловска. После заявлений и главного акционера компании — Южуралзолота, и основателя компании — Павла Масловского о будущей дивполитике, выглядит закономерно, если на этом собрании акционеров будет официально утверждена будущая дивидендная политика компании. Однако, для этого может потребоваться окончание конфликта акционеров и прошлого менеджмента компании — то, чего ждут инвесторы Петропавловска.