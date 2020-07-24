Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, российскую валюту поддержит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent демонстрирует некоторое восстановление, прибавляя порядка 0,2% и торгуясь в районе 43,4 доллара за баррель. С другой стороны, давление на рубль будет оказывать динамика валют развевающихся стран, которые сегодня ослабевают в пределах 0,4%. На таком фоне в начале сессии ожидаем стабилизации рубля относительно основных мировых валюта.

Так, пара доллар/рубль перейдет в боковое движение в районе 71,5 рубля. В ходе сессии национальная валюта вновь может оказаться под давлением со стороны внешней конъюнктуры, что приведет к ее дальнейшему ослаблению, позволив доллару сделать шаг в район 72 рублей. При этом в рамках сегодняшних торгов ожидаем сохранения американской валютой позиций в нижней половине диапазона 70-75 рублей. Отметим, что снижение регулятором ставки на сегодняшнем заседании уже заложено в котировки рубля и не окажет существенного влияния на его движение.

Напомним, что по итогам четверга рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар прибавил 0,6%, закончив торги чуть ниже 71,5 рубля, евро вырос на 0,8%, поднявшись до 82,9 рубля.



