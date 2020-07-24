Ослабление спроса на риск на глобальных рынках в четверг продолжило оказывать давление на рынок рублевых облигаций. Доходность10-летних ОФЗ выросла на 2 б.п., до 5,78% годовых. Снижение цен также демонстрировали локальные гособлигации Бразилии, Мексики, Колумбии. Настроение инвесторов ухудшила статистика из США, где число обращений за пособием по безработице выросло до 1,416 млн человек по сравнению с 1,307 млн неделей ранее. США продолжают занимать первое место по числу инфицированных коронавирусом и темпы новых заражений остаются высокими, что ограничивает перспективы восстановления крупнейшей экономики мира. Кроме того сохраняется неопределенность относительно принятия нового пакета бюджетных стимулов США, а также инвесторы опасаются обострения китайско-американских отношений.

Сегодня главным событием для рынка рублевых облигаций будет заседание ЦБР по денежно-кредитной политике. В случае снижения ставки на 25 б.п. ожидаем сохранения цен ОФЗ вблизи текущих уровней. При снижении ставки на 50 б.п. кривая доходности ОФЗ имеет потенциал снижения вниз на 25 б.п. Более сильная реакция ОФЗ на смягчение ДКП ограничена большим предложением нового госдолга в этом году и слабым спросом нерезидентов.



