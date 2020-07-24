Индекс Мосбиржи сегодня удержится в диапазоне 2800-2850 пунктов
Настроения на мировых фондовых рынках к концу недели ухудшились. Поводом к чему служит усиление напряженности в отношениях между США и Китаем из-за закрытия китайского генконсульства в Хьюстоне после обвинений граждан КНР в шпионаже и краже технологических разработок в том числе по вакцине от Covid-19. Китайские власти в свою очередь планируют зеркальные действия в отношении американского консульства в Чэнду – центре провинции Сычуань. Геополитическая напряженность сейчас выступает фактором, который оказывает выраженное негативное влияние на динамику рисковых активов.
Причиной беспокойства участников рынков становятся опасения ухудшения экономических условий и замедление темпов восстановления американской экономики. Так, данные по числу первичных обращений за пособиями по безработицы в США впервые с марта по итогам недели подросли с 1300 тыс. до 1416 тыс. Увеличение числа зараженных, и приостановка возобновления работы бизнеса создает условия для довольно медленного восстановления рынка труда и деловой активности.
На этом фоне ключевые американские индексы вчера показали выраженную негативную динамику. На волне продаж акций технологических компаний индекс Nasdaq потерял 2,3%, индекс S&P 500 просел на 1,2%, Dow Jones на 1,3%. В тоже время факторами поддержки выступают монетарные и фискальные стимулы, поэтому для инвесторов будет важна риторика ФРС после заседания по ставке на следующей неделе, а также продвижение в Конгрессе планов по пакету стимулов для населения в 1 трлн долл.
Сегодня ситуация на мировых рынках побуждает к продолжению волны распродаж. Азиатские площадки отыгрывают падение американского рынка и реагируют на геополитики: индекс ShanghaiComposite теряет около 3%. В красной зоне фьючерсы на американский и европейский рынок. Помимо развития противоречий между США и Китаем сегодня в центре внимания макроэкономическая статистика по предварительным PMI за июль в ЕС и США.
Вчера индекс Мосбиржи смог продолжить восходящую динамику и обновил максимальное значение с марта за счет роста акций золотодобывающих компаний. Сегодня, учитывая негативные настроения на мировых рынках индекс Мосбиржи способен показать умеренное снижение, но удержится в диапазоне 2800-2850 пунктов, который остается актуальным. В фокусе заседание Банка России по ключевой ставке.
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