Вчера российский рынок акций вновь вырос, на этот раз на 0,6%, и вновь выглядел лучше западных аналогов. Каких-либо внутренних причин для роста нет, за исключением притока капитала в акции из-за падения доходностей облигационного рынка и ожиданий еще одного снижения ключевой ставки Банка России сегодня.

Однако внешний фон с утра складывается негативным: американские фьючерсы теряют полпроцента, к 43 долларам за баррель идет нефть. Вчера после нашего закрытия фондовая Америка также упала. Поэтому нас ждет открытие рынка со снижением примерно на 0,5%. Не исключено, что продажи продолжатся и в течение дня: после 7 дней роста фиксация прибыли в условиях высокой неопределенности выглядит логичной.

Цены на золото вчера уткнулись в отметку 1900 долларов за тройскую унцию, но откатились от нее. Фиксация прибыли по золоту также выглядит оправданной.

Вслед за золотом идут акции отечественных золотодобывающий компаний. Особенно выделился «Петропавловск», взлетевший вчера на 23,2%. Сегодня и по бумагам золотодобытчиков ждем небольшого снижения. Но на просадках их стоит покупать, поскольку золото скоро возобновит рост и перепишет исторические максимумы, располагающиеся пока на уровне чуть выше 1920 долларов.

Под отметку 5000 руб ушли акции «Лукойла», что можно рассматривать как негативный сигнал. Не стал тестировать на прочность и сопротивление в районе 222 руб Сбербанк. В минусе цены на никель, платину и палладий, что уведет вниз цены акций «Норильского Никеля», который вчера был лучшим среди «голубых фишек», прибавив за день 2,7%.

Однако шорты открывать мы пока не рекомендуем. Очень часто в последние дни мы видим, как внешний фон в течение дня резко улучшается.

По масштабам сегодняшнего снижения и уровнях закрытия недели можно будет строить какие-то прогнозы относительно дальнейших перспектив российского рынка акций. Несмотря на наблюдающуюся сейчас попытку закрепиться выше боковика 2700-2820 пунктов, возможность роста акций широким фронтом у нас вызывает пока сильные сомнения.

Внешний фон зовет и к продолжению снижения курса рубля. Вчера пара доллар-рубль потерла почти 0,5%, закрывшись чуть ниже отметки 71,5, и тем самым почти похоронив надежды на уход под отметку 70. Причем рубль как-то совсем индифферентно реагирует на ослабление доллара на мировом рынке. Видимо, это происходит потому, что внутренние негативные факторы, среди которых главным является слабость экономики, перевешивают внешний позитив.

Мы также считаем, что снижение ставки ЦБ еще не полностью заложено в котировки рубля. Скорее всего, регулятор сегодня понизит показатель до 4%, что вызовет распродажи российской валюты и акций банков, которые продолжат терять «депозитчиков» из-за реальной убыточности вкладов в банках.

Нефть так и не смогла выбраться вверх из коридора 40-44 долларов за баррель, и теперь логичным будет движение котировок к нижней границе канала. Впрочем, стоит отметить, что нефть, как и другие сырьевые ресурсы, поддерживает ослабление доллара. Никаких причин для серьезного падения нефти и даже тестирования отметки 40 долларов за баррель мы пока не видим.



