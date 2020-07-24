 

МОСКВА, 24 июля — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 24 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
JPY Япония — Национальный день спорта — выходной на Токийской фондовой бирже
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июнь) -9,6% 1,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) 10,6% 13,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июнь) -12,9% -1,6% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 12,3% 13,9% (факт)
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 52,3 53,2
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 50,7 52,3
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 45,2 48
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 47,3 50,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 47,4 50
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль) 48,5 51,1
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 48,3 51
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 47,7
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 50,1
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 47,1
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 49,8 51,5
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь) 47,9
16:45 USD США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (июнь) 47,9 51
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (июнь) 16,6% 4%
17:00 USD США — Продажи нового жилья (июнь) 676 тыс 700 тыс
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 180
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 253
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -13,6 тыс
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 539,8 тыс
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 262,4 тыс
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 35,6 тыс
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -28,6 тыс
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 4,2 тыс
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 18,3 тыс
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 11,1 тыс
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 110,9 тыс

 

 

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД 4,5% 4,25% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/
RUB Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2020
RUB Распадская — производственные и операционные результаты за 2кв/1П2020

 

 

 