События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 июля
МОСКВА, 24 июля — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 24 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — Национальный день спорта — выходной на Токийской фондовой бирже
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июнь)
|-9,6%
|1,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
|10,6%
|13,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
|-12,9%
|-1,6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|12,3%
|13,9% (факт)
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|52,3
|53,2
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|50,7
|52,3
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|45,2
|48
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|47,3
|50,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|47,4
|50
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
|48,5
|51,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|48,3
|51
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|47,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|50,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|47,1
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|49,8
|51,5
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
|47,9
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (июнь)
|47,9
|51
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (июнь)
|16,6%
|4%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (июнь)
|676 тыс
|700 тыс
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|180
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|253
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-13,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|539,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|262,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|35,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-28,6 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|4,2 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|18,3 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|11,1 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|110,9 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД
|4,5%
|4,25% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/
|RUB
|Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2020
|RUB
|Распадская — производственные и операционные результаты за 2кв/1П2020
https://1prime.ru/experts/20200724/831821383.html