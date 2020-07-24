Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/

13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД 4,5% 4,25% (прогноз)

15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/

RUB Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2020