По итогам торгов 23 июля индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 2851,79 п., а РТС на 0,52% до 1261,62 п. Наиболее серьёзным ростом на торгах в четверг отметились бумаги золотодобывающих компаний, что в условиях многолетних максимумов цены на золото не является сюрпризом. Бумаги «Петропавловск» подорожали на 23,2%, «Селикдара» на 11,11%, «Полюс» на 4,02% и Polymetal на 4,01%. При столь убедительной динамике роста золото уже в II полугодии может обновить исторический максимум и покуситься на уровень в $2000, который является желанным призом для золотых оптимистов. Также день прошёл под знаком отчётности металлургов. «Северсталь» подешевела на 0,42%. Прибыль в I полугодии сократилась на 49% до $463 млн. Однако на рынке ждут, что выплаты дивидендов за II квартал могут составить до 15,4 рубля на акцию. Акции НЛМК подорожали на 0,24%. Выручка в I полугодии упала на 18%, а прибыль на 54% до $366 млн. В II квартале выручка увеличилась на 12%, а чистая прибыль за год снизилась на 81% до $77 млн. Кстати, Polymetal сообщил о росте производства в II квартале на 2%, а «Петропавловск» увеличила производство на 42% в I полугодии. Весьма сильно выросли бумаги «М.Видео» на 5,02% благодаря росту продаж в I полугодии на 7,6%. Самыми слабыми бумагами оказались ТГК-2 (-2,13%), Банк «Санкт-Петербург» (-1,93%), ТМК (-1,92%), «ПИК» (-1,78%) и «Интер РАО» (-1,77%). Также стоит отметить падение бумаг «Газпрома» на 1,06%. Давление на котировки продолжает оказывать неопределённость, связанная с возможными более жёсткими санкциями США против «Северного потока 2». В бумагах ГМК «Норникель» рост на 2,14%. Накануне глава Tesla Илон Маск призвал увеличить производство никеля, потребность в котором растёт для выпуска батарей электромобилей. Объём сделок на основной секции Московской Биржи оставался относительно невысоким, составив по итогам дня 55,384 млрд рублей. Индекс МосБиржи смог закрыть день выше отметки 2850 п., что делает заявку на продолжение повышения до 2920-2950 п.

Рубль начинал день позитивно, но затем свалился в ослабление вместе с прочими валютами развивающихся стран. Однако его динамика была одной из худших. Сезонные факторы и конвертация дивидендов нерезидентами продолжает оказывать давление, хотя от более резких движений рубль удерживает налоговый период. Стоит заметить, что ослабление относительно доллара происходит не столь сильно, как в паре с евро. Однако в данном случае эта ситуация является отражением мощного укрепления единой европейской валюты против доллара США на фоне принципиальных различий стимулирующих программ. В США финансирование мер поддержки преимущественно осуществляется за счёт расширения баланса ФРС, а в Европе планируют преимущественно привлекать средства свободного рынка. К вечеру доллар укреплялся на 0,58% до 71,47, а евро на 0,83% до 82,87.

Торги в США завершились снижением индексов. В начале дня вышла статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. За прошлую неделю их число выросло на 109 тыс. до 1,42 млн при ожиданиях 1,3 млн. Кроме этого, продолжилась эскалация дипломатического конфликта между США и КНР. В ответ на закрытие китайского консульства в Хьюстоне (Техас) Пекин предписал закрыть американское консульство в Чэнду. На рынке растут опасения, что новая волна осложнений может привести к ограничениям на бизнес американских компаний на китайском рынке. Данные опасения также совпали с процессом ротации инвесторов из сильно перегретых бумаг технологичных компаний в цикличные бумаги. Распродажам подверглись бумаги Microsoft (-4,34%), Apple (-4,55%), Tesla (-4,97%), Amazon (-3,65%), Netflix (-2,49%), Google (-3,07%). Исключением стали акции Twitter (+4,06%) за счёт резкого роста числа пользователей. Также остаётся неясной судьба очередного стимулирующего пакета. С одной стороны, республиканцы согласовали с Белым домом пакет на $1,0 трлн, который также предусматривает программу финансирования выплат по безработице, но демократы пока считают достаточным пакет на $3,5 трлн, принятый в мае. Самыми слабыми секторами по итогам дня стали технологии (-2,63%), а также сектор товаров длительного потребления и роскоши (-2,03%) В плюсе завершили день секторы потребительских товаров и финансов, которые подросли на 0,18%. По итогам дня DJIA упал на 1,31% до 26652,33 п., S&P 500 на 1,23% до 3235,66 п., а NASDAQ провалился на 2,29% до 10461,42 п.

Японский рынок был закрыт в связи с национальным праздником. Меж тем, торги в Азии проходили на негативной территории. Наиболее сильное падение индексов наблюдалось в Китае. Рост рисков дальнейшей деградации американо-китайских отношений негативно сказывается на настроениях инвесторов. Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон более не намерен терпеть претензии Китая на глобальное влияние. По его словам, политика развитых стран возродила экономику Китая, который теперь «кусает руку дающую». Открытость США для китайских граждан обернулась приездом китайских шпионов и пропагандистов. В очередной раз он подчеркнул, что компания Huawei является угрозой национальной безопасности США. Также он позволил себе высказывания против Коммунистической Партии Китая и идеологии. Вполне естественно, что реакция азиатских инвесторов на столь жёсткие заявления была негативной, так как резко возрастают риски развала всей системы договоров с Соединёнными Штатами. Из статистики можно отметить, что предварительный индекс PMI в производственной сфере Австралии вырос до 53,4 п. в июле с 51,2 п. в июне, а в сфере услуг поднялся до 58,5 п. с 53,1 п. в июне. К 8:40 мск Hang Seng — 24695,57 п. (-2,25%), Shanghai Composite — 3226,71 п. (-2,96%).

Золото приближается к уровню $1900 за тройскую унцию. Накануне резервы SPDR Gold Trust выросли ещё на пару тонн до 1227,05 тонн. Прирост цены за месяц составляет 7,0%, а за год уже 32,2%. Одним из факторов интереса к золоту служит слабый доллар и ожидания его дальнейшего ослабления. Также доллар поддерживает котировки нефти, но прирост их не столь очевиден из-за опасений по поводу восстановления спроса. В банке Barclays полагают, что растёт риск коррекции нефтяных цен на фоне возможного замедления восстановления спроса. Данная ситуация складывается из-за неблагоприятной динамики распространения COVID-19 в ряде стран, включая США. К 9:00 мск Brent — $43,29 (-0,05%), WTI — $40,97 (-0,24%), Золото — $1883,6 (-0,34%), Медь — $6327,29 (-2,33%), Никель — $13370 (-2,33%).

Индекс доллара повышался на 0,04% до 94,73 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,58% по сравнению с 0,59% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,16 (+0,06%), GBP-USD — $1,274 (-0,01%), USD-JPY – 106,41 (-0,43%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

— в 9:00 мск розничные продажи в Великобритании выросли за июнь на 13,9% при ожиданиях роста на 8,0%;

— в 11:00 мск предварительные индексы деловой активности в еврозоне, а до этого по отдельным странам;

— в 11:30 мск предварительные индексы деловой активности в Великобритании;

— в 13:30 мск решение по ставке ЦБ РФ;

— в 16:45 мск предварительные индексы деловой активности в США;

— в 17:00 мск продажи нового жилья в США;

— в 20:00 мск отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Ухудшение отношений между США и КНР угрожает срывом торговых соглашений, а также стабильности экономики Китая, да и самих США, не говоря уже о взаимозависимости юаня и доллара. Рынки будут негативно реагировать на любые признаки дальнейшего ухудшения ситуации. В начале дня о низких аппетитах к риску сигнализируют иена, которая укрепляет свои позиции, падающие котировки промышленных металлов и негативная динамика американских и европейских фьючерсов.



