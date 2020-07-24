Индекс S &P упал на 1.33% после выхода более слабой, чем ожидалось, статистики по количеству первоначальных заявок на пособие по безработице. Самую худшую динамику продемонстрировали акции компаний технологического сектора. Nasdaq снизился на 2.29%, бумаги Apple обвалились на 4.55%, поскольку несколько американских штатов открыли в отношении компании расследование по подозрению в нарушении прав потребителей. WTI и Brent потеряли примерно по 2%. Золото выросло на 0.75%, достигнув 9-летних максимумов. Индекс РТС завершил день в плюсе на 0.52%.

Лидерами роста оказались производители золота: бумаги Petropavlosk подскочили на 17.57%, поскольку компания сообщила об увеличении производства и продаж в первом полугодии на 42% и 39% соответственно. Полиметалл и Полюс Золото подорожали на 6.12% и 4.3%. Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды в размере 4.75 руб. за второй квартал — акции компании завершили день ростом всего на 0.32%. Мы видели высокий спрос в Норникеле, который укрепился на 2.69%. Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть и Новатэк упали на 1.3%, 1.25%, 1.29% и 1.46% соответственно.

Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется снижением на 1.5%.



