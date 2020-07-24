Рынок акций РФ упадет в начале торговой сессии пятницы на фоне ухудшившейся конъюнктуры мировых рынков, полагают аналитики.

Доллар в начале торгов стабилизируется около уровня 71,5 рубля, игроки будут ждать решения ЦБ РФ по ключевой ставке, оценивают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов вероятно снижение индекса РТС вслед за мировыми фондовыми индексами – готовность инвесторов к принятию риска вновь сократилась во многом из-за напряженности в отношениях США и КНР, комментирует Антон Старцев из компании "Олма".

"На валютном рынке РФ в начале торгов возможна консолидация курса вблизи отметки 71,5 рубля за доллар, в течение дня на ход торгов может повлиять решение ЦБ РФ по ключевой процентной ставке и сопутствующий комментарий регулятора", — добавил он.

Перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон, оценивает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"С одной стороны, российскую валюту поддержит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent демонстрирует некоторое восстановление. С другой, давление на рубль будет оказывать динамика валют развивающихся стран, которые сегодня слабеют в пределах 0,4%. На таком фоне в начале сессии ожидаем стабилизации доллара в районе 71,5 рубля", — добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 1,2-2,3% на макроэкономическом негативе. Министерство труда США ранее в четверг сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 18 июля, выросло с пересмотренного показателя предыдущей недели на 109 тысяч, до 1,416 миллиона. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на отметке 1,3 миллиона.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на 0,4-0,7%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на 0,6-3,5%, только шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 3,5%.

Стоимость нефти повышается на 0,1%, до 43,36 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1611 доллара против 1,1596 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг вырос седьмой торговый день подряд, закрепляясь впервые с марта выше значимого уровня 2850 пунктов по индексу Мосбиржи. Неуверенная динамика рынка нефти и западных фондовых индексов была компенсирована ростом акций сектора цветной металлургии и драгметаллов на 2,3-23%.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,60%, до 2851,79 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,52%, до 1261,62 пункта

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 41 копейку, до 71,47 рубля, евро — на 69 копеек, до 82,87 рубля, следует из данных Московской биржи.