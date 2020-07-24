"Яндекс" нарастит инвестиции в онлайн-торговлю и финтех
ЯНДЕКС ЗАКРЫЛ СДЕЛКУ ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СП СО СБЕРБАНКОМ (YNDX US; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ – $62)
Яндекс выкупил у Сбербанка 45%-ную долю в СП Яндекс.Маркет за денежное вознаграждение в размере 42 млрд руб. и продал банку 25%-ную долю в СП Яндекс.Деньги за 2.4 млрд руб. Теперь у Яндекса 100% доля владения в Яндекс.Маркете, при этом определенный объем акций выделен для поощрения менеджмента Яндекс.Маркета.
Сделка не стала сюрпризом для рынка, поскольку Яндекс сообщал о взаимном выходе из СП в июне. Реорганизация СП со Сбербанком позволит Яндексу сконцентрироваться на ключевых проектах без оглядки на интересы долевого партнера. Мы ожидаем, что Яндекс нарастит инвестиции в новые направления бизнеса, такие как онлайн-торговля и финтех.
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