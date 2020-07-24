Цены на нефть Brent остаются в диапазоне 43-45 долл./барр., сместившись к нижней его части. На следующей неделе состоится экспирация сентябрьского контракта, следующий, где уже зафиксирован больший объем, торгуется по 43,7 долл./барр. Сегодня в фокусе статистика по числу буровых в США.

Несмотря на их рекордное сокращение, добыча нефти держится на уровне 11,1 млн барр./день, а текущий уровень цен благоволит сланцевикам распечатывать законсервированные скважины. ​Мы сохраняем диапазон 43-45 долл./барр. как актуальный и на следующую неделю