Цены на нефть Brent остаются в диапазоне 43-45 долл./барр., сместившись к  нижней его части. На следующей неделе состоится экспирация сентябрьского  контракта, следующий, где уже зафиксирован больший объем, торгуется по  43,7 долл./барр. Сегодня в фокусе статистика по числу буровых в США.           

Несмотря на их рекордное сокращение, добыча нефти держится на уровне 11,1 млн барр./день, а текущий уровень цен благоволит сланцевикам   распечатывать законсервированные скважины. ​Мы сохраняем диапазон      43-45 долл./барр. как актуальный и на следующую неделю