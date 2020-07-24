Как мы и предполагали, ставка RUONIA вчера опустилась, по нашим оценкам, ближе к 4%. Средняя ставка однодневного валютного свопа также снизилась – на 3 бп, до 3,83%, а индекс RUSFAR потерял 8 бп, закрывшись на отметке 4,13%. Долгосрочные инструменты Федерального казначейства, как мы и ожидали, вчера пользовались высоким спросом. На аукционе 56-дневных депозитов объем заявок от банков (120 млрд руб.) более чем в два раза превысил предложение (50 млрд руб.), а в итоге лимит был полностью выбран одним банком, согласившимся привлечь средства по ставке RUONIA + 10 бп. На аукционе 91-дневного репо спрос составил 51 млрд руб., а предложенный лимит в 50 млрд руб. поделили между собой два участника. В то же время на аукционе 14-дневных депозитов не было подано ни одной заявки, и возможностью однодневного репо с Казначейством банки тоже не воспользовались.

Более длинные процентные ставки практически не изменились. В преддверии сегодняшнего заседания Банка России ставка 3x6 FRA находится на 28 бп ниже уровня 3-месячной ставки MosPrime (4,42% и 4,70% соответственно). Годовая и 5-летняя ставки процентных свопов закрылись на прежних уровнях в 4,58% и 5,16% соответственно, годовая ставка NDF (OIS) также не изменилась (3,85%), а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа повысилась на 1 бп, до 3,80%. ОФЗ: без заметных изменений.

По итогам вчерашнего дня ОФЗ закрылись практически без изменений, поскольку инвесторы предпочли занять выжидательную позицию в преддверии сегодняшнего заседания Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Торговая активность заметно снизилась – оборот в сегменте ОФЗ на Мосбирже составил всего 11,5 млрд руб. против 35–43 млрд руб. в предыдущие дни. Средне- и долгосрочные ОФЗ прибавили в доходности 1–2 бп, в том числе 7 —летний ОФЗ-26207 (YTM 5,25%) и 10-летний ОФЗ-26228 (YTM 5,76%) опустились в цене на 0,1 пп.