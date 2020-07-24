Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA по итогам апреля — июня вырос на 3,9% и составил 7,5 млрд руб. Совокупная чистая прибыль Mail.ru Group увеличилась на 8,2% и достигла 3,5 млрд руб. По итогам первого полугодия 2020 года совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 20%, до 47,7 млрд руб. EBITDA увеличился на 4% и составил 13,2 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 6,1%, до 5,7 млрд руб. Чистая задолженность без учета обязательств по аренде на 30 июня 2020 года составила 8,2 млрд руб.

Компания Mail.ru представила сильные результаты по итогам 2 квартала, несмотря на пандемию коронавируса и снижение рекламного рынка в России. В условиях пандемии выросла востребованность игр, онлайн-образования и решений для бизнеса, в том числе облачных технологий, что позволило компенсировать давление на рекламную выручку во 2 квартале 2020 года.

Ожидаем улучшения ситуации в экономике во 2 полугодии и полагаем, что по итогам года компания способна выйти на уровень выручки более 100 млрд руб., что соответствует прогнозам до начала пандемии и позитивно отразится на курсовой стоимости акций.