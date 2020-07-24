Несмотря на интересные перспективы бизнеса по производству лекарств и вакцин для животных, а также лидерские позиции компании на данном рынке, мы считаем, что бизнес компании Zoetis на текущий момент оценен справедливо, поэтому мы выставляем рекомендацию HOLD на горизонте до 5 лет.

Zoetis — самая крупная из публичных компаний, которые специализируются на рынке лекарств для животных. Ближайший конкурент Elanco в разы уступает по капитализации, что делает компанию Zoetis уникальной, и за данную уникальность инвесторы готовы платить премию, которая отчасти объясняет текущие завышенные мультипликаторы.

Мы считаем, что сегмент животных-компаньонов останется перспективным в ближайшие годы по мере того, как домохозяйства в развитых странах все больше будут относиться к питомцам как к членам семьи и тем самым будут увеличивать расходы на них. Драйвером роста выручки в ближайшее время станет новый препарат Simparica Trio, который представляет собой комбинацию из препаратов против блох, клещей и глистов одновременно.

Пандемия COVID-19 негативно сказалась на цепочках поставок в производстве мясной продукции, что в свою очередь может повлиять на спрос на лекарства и вакцины со стороны производителей мясной продукции.

Основные риски:

• Провал разработки новых препаратов и усиление конкуренции

• Валютный риск (~50% выручки компании приходится на международные продажи)

• Продолжительная пандемияCOVID-19

• Вспышки массовых заболеваний животных

Zoetis – компания-лидер по производству вакцин и лекарств для лечения как животных, предназначенных для производства мясной продукции, так и для лечения домашних питомцев-компаньонов. Компания образована через выделение в 2013 году бизнеса по производству лекарств для животных компании Pfizer. Бизнес компании широко диверсифицирован как по географическому признаку, так и по препаратам, при этом компания является лидером на рынке Северной и Латинской Америки, а также Азии. Компания производит вакцины и препараты для лечения крупного рогатого скота, свиней, птиц, овец, рыбы, а также животных-компаньонов (собак, кошек и лошадей).