Результаты Mail.ru Group за II квартал малопоказательны для прогнозов по итогам года
Несмотря на сильные результаты 2 кв., мы сохраняем осторожность относительно рентабельности по итогам
года. Результаты Mail.ru Group за 2 кв. 2020 г. оказались сильными, но, на наш взгляд, они малопоказательны для прогнозов по итогам 2020 г., учитывая высокую степень макроэкономической неопределенности и разнонаправленный эффект от режима самоизоляции для разных сегментов бизнеса компании, который будет слабее выражен во второй половине года. Пандемия COVID-19 способствовала ускорению роста спроса на цифровые сервисы и их предложения со стороны разных игроков рынка. Соответственно, для удержания или укрепления рыночных позиций долгосрочной перспективе в настоящий момент могут быть стратегически оправданы более активные инвестиции в развитие таких сервисов, даже притом что пока они будут оказывать давление на рентабельность. В итоге рост прибыли Mail.ru Group по итогам этого года может оказаться ограниченным даже при хорошей динамике выручки.
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