НЛМК опубликовал сильные финансовые результаты, которые в части EBITDA превысили наши оценки и консенсус-прогноз на 7% и 5% соответственно. Свободный денежный поток на собственный капитал также оказался чуть выше наших ожиданий на фоне роста прибыли и высвобождения оборотного капитала. В то же время дивиденды оказались ниже, чем мы предполагали – дивидендная доходность составила 3,4%, несмотря на коэффициент дивидендных выплат более 130%.

Этот позитивный сюрприз был частично нивелирован дальнейшими инвестициями в убыточное СП NBH и повышением прогноза капиталовложений на 2020 г. Тем не менее с учетом повышения наших прогнозов по ценам на 2п20 и сильных результатов за 2к20, мы повышаем наш прогноз по прибыли НЛМК на 2020 г. и прогнозную цену на горизонте 12 месяцев до 19 долл./ГДР, которая теперь предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 3%. Мы подтверждаем рекомендацию Держать.

По итогам 2к20 компания показала сильные результаты: EBITDA превысила наши ожидания и консенсус-прогноз на 5% и 7% соответственно. Свободный денежный поток на собственный капитал (FCFE) также превысил наш прогноз, в основном благодаря высвобождению оборотного капитала. НЛМК также объявил о выплате дивидендов за квартал в размере 0,68 долл./ГДР (доходность 3,4%), что эквивалентно 115% FCFE, скорректированного на избыточные капзатраты. Таким образом, коэффициент дивидендных выплат за 1п20 составит 85%, что меньше, чем мы ожидали, хотя раньше мы отмечали, что во 2к20 он может вырасти (соответствующий показатель за 1к20 составил 60%). Мы не исключаем, что во втором полугодии компания нарастит размер дивидендов.