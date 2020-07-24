В среду мы участвовали в организованной Газпромом видеоконференции, посвященной китайскому рынку природного газа. В ходе видеоконференции представители компании и независимые эксперты из Оксфордского института энергетических исследований, IHS Markit и S&P Global Platts высказали мнения и прогнозы относительно мирового и китайского рынков газа.

Существенной новой информации не сообщалось, однако и представители Газпрома, и независимые эксперты подтвердили перспективы роста спроса на газ в Китае и связанный с этим потенциал наращивания поставок российского газа (о чем Газпром уже ведет переговоры с китайскими контрагентами). В целом мы считаем любые благоприятные изменения на этом направлении позитивными с точки зрения фундаментальных факторов и восприятия акций Газпрома, хотя и не ожидаем реакции рынка в ближайшее время. Потребление газа должно вырасти вдвое к 2035 г. Потребление газа в Китае в 2019 г. увеличилось на 10% г/г, до 304 млрд куб. м, чему способствует экологическая политика и устойчивый спрос со стороны промышленного сектора. Вопреки негативному воздействию пандемии и карантинных мер на экономику потребление газа в январе–мае подросло на 4% г/г.

В долгосрочной перспективе, как предполагается, спрос будет увеличиваться приблизительно на 100 млрд куб. м каждые пять лет и к 2035 г. вырастет вдвое, причем самым быстрорастущим сектором будет транспорт (ожидается перевод большегрузных автомобилей на газ), в котором, по оценкам отраслевых экспертов, потребление будет подниматься в среднем более чем на 10% в год. Добыча газа внутри Китая также вырастет – со 181 млрд куб. м до 300 млрд куб. м к 2035 г., но для удовлетворения спроса импорт газа должен за тот же период увеличиться на 140 млрд куб. м, до 310 млрд куб. м. Из этого объема Китай законтрактовал около 150 млрд куб. м, исходя из чего неохваченными остаются 160 млрд куб. м. Газпром заинтересован в развитии бизнеса на китайском рынке газа. Газпром начал экспорт газа в Китай через Силу Сибири в декабре 2019 г. и уже поставил около 1,3 млрд куб. м. В текущем году объем поставок достигнет 4–5 млрд куб. м.

Компания подчеркнула стоимостную конкурентоспособность поставок по Силе Сибири по сравнению с давно действующими газопроводами через Среднюю Азию и привязанными к нефти контрактами на СПГ во всех трех целевых регионах Китая (Северо-Восток, Север (Пекин) и Восток (Шанхай)).

Помимо этого, Газпром рассматривает и обсуждает с партнерами четыре потенциальных способа наращивания поставок в Китай: 1) увеличение прокачки через Силу Сибири на 6 млрд куб. м, до 44 млрд куб. м в год; 2) поставки с Дальнего Востока через существующий газопровод; 3) поставки по газопроводу через Монголию; 4) поставки по западному маршруту. Компания не сообщила, на каком этапе находятся переговоры. Наша модель не учитывает дополнительные объемы экспорта в Китай сверх законтрактованного уровня 38 млрд куб. м в год, который, по нашим расчетам, будет достигнут в 2025 г.

Наш долгосрочный прогноз по цене реализации через Силу Сибири равен 214 долл./куб. м, что более чем на 30% выше фьючерсных цен на газ в Европе, поэтому в случае увеличения поставок газа в Китай фактические финансовые результаты Газпрома могут превысить наши прогнозы.