Реализация топлива на АЗС стала убыточной ввиду роста оптовых цен – нейтрально
Российский топливный союз (РТС, отраслевой союз независимых АЗС) пожаловался в ФАС на убыточность реализации топлива на АЗС ввиду «диспаритета оптовых и розничных цен». РТС просит регулятора принять меры по увеличению продаж топлива на бирже и содействовать скорейшей отмене моратория на его импорт, либо ввести индикатив верхнего уровня мелкооптовых цен по аналогии с решением, принимавшимся в 2018 г. Как сообщает газета, маржинальная доходность продаж топлива на АЗС опустилась ниже экономически обоснованного минимума.
Диспаритет оптовых и розничных цен особенно выражен в сегменте бензина, в котором оптовые цены на марки АИ-92 и АИ-95 превысили 51 тыс. руб. и 55 тыс. руб. за тонну соответственно, а розничные цены, хоть и подрастают, но отстают от инфляции ФАС и Минэнерго ранее договорились о повышении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже с текущих 10% и 6% объемов производства до 11% и 7,5% соответственно (см. Ежедневный обзор рынка от 17 июля). Оптовая цена бензина АИ-92 в центральном регионе России в настоящий момент равна 51,6 тыс. руб./т, а средняя розничная цена на прошлой неделе составила 56,6 тыс. руб./т. По нашим расчетам, розничная премия в регионе по бензину и дизтопливу с начала мая уменьшилась с 178 долл./т и 122 долл./т до 69 долл./т и 78 долл./т соответственно.
Мы отмечаем, что в структуре продаж моторного топлива вертикально интегрированных нефтяных компаний доля независимых АЗС составляет в среднем около 45%. Мы считаем новость нейтральной для публичных нефтяных компаний на данный момент
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